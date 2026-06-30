Facu Moreyra se convierte en el primer fichaje del Céltiga cedida

El Céltiga anuncia su primer fichaje para la próxima temporada 2026-2027 en Tercera REFF. Se trata del vilanovés Facu Moreyra, que llega al Salvador Otero procedente del CD Boiro, donde jugó más de 1.600 minutos la pasada temporada, anotando 3 goles. Facu se formó en las categorías inferiores del RC Celta, antes de recalar en el filial del Mirandés. Jugó en el Ribadumia una temporada en Preferente, en la que marcó 7 goles, y los últimos años se consolidó como un jugador importante en Tercera en Alondras, Noia y el propio Boiro.

Ahora llega al equipo de Luis Carro para aportar desborde y desequilibrio en las posiciones de banda, convirtiendose en la primera cara nueva que anuncia el dierctor deportivo Edu Charlín para la próxima temporada.

Marcos Blanco regresa a San Pedro

Uno de los futbolistas que causa baja en el Céltiga es el delantero meisino Marcos Blanco, que ha aceptado la oferta del Villallonga para regresar a la que fue su casa durante seis temporadas seguidas. Marcos tenía sobre la mesa otras ofertas, con un fuerte interés por parte del Marín, pero finalmente se decantó por el Villalonga tras jugar las dos últimas temporadas en Tercera RFEF. Marco se suma a Pedro Delgado, Guille y Dani Prada, que este verano causaron baja en el Céltiga para reforzar el club celeste. Tampoco siguen en A Illa Álex Rodríguez (Alondras), Adri Rodríguez (Sarriana), Rubi Casás, Hugo Vázquez, Diego Covelo, Marcelo Munín, Martín Sánchez y el portero Antón Pérez, que apunta al Arosa.