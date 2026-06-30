Armenteira e Punto se prepara para acoger la III Mini BTT y la XI Ruta do Callos

La alcaldesa Marta Giráldez y los responsables y ciclistas del club, ayer en la presentación Gonzalo Salgado

El Club Ciclista Armenteira e Punto se convertirá en el epicentro de la modalida de BTT en Galicia al organizar dos pruebas en su circuito de Leixo. Los responsables de la entidad, acompañados por la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, presentaron ayer la tercera edición de la Mini BTT Armenteira e Punto que se celebrará el sábado 11 de julio para un total de 13 categorías (Promesas, Principiantes, Infantil, Alevín y Benjamín tanto masculino como femenino), reuniendo a 350 participantes, que competirán en distancias adaptadas (número de vueltas al circuito) a sus edades.

La prueba comenzará a las 10 horas con la categoría benjamín femenino y discurre sobre un trazado divertido, compuesto de mesetas, peraltes, saltos con recepción e incluso un puente de madera.

Al día siguiente, el domingo 12 de julio, el club organizará la decimoprimera edición de la “Ruta BTT dos Callos”, ofreciendo a los participantes (categorías élite, sub 23, júnior, cadete y máster) dos rutas y distancias alternativas, la BTT de 46 kilómetros y la corta de 32 kilómetros, además de mantener una tercera opción de gravel que esta vez será de 70 kilómetros de distancia.

La salida será en las inmediaciones de la Praza de España y habrá dos avituallamientos sólidos y líquidos y muy buen ambiente, ya que el evento coincide con la XXXIV Festa do Callos, por lo que terminará con la degustación de los mismos. La inscripción está abierta hasta el día 9 de julio, tiene un coste de 15 euros para los ciclistas federados y puede realizarse en la web de la Federación Galega de Ciclismo. El cupo máximo es de 500 participantes.