La cantera arousana muestra su vigor en los Autonómicos Infantil y Cadete celebrados en Verducido

El Náutico de Pontecesures tuvo una gran actuación en Verducido este fin de semana, con varios podios por clubes cedida

El embalse de Pontillón de Castro, en Verducido, fue el escenario este fin de semana del Campeonato Gallego en las categorías infantil y cadete, en los que los clubes arousanos volvieron a demostrar que son referentes en el trabajo de cantera en la comunidad. Cofradía de Pescadores de Portonovo fue segundo por clubes en categoría cadete masculina, por delante de As Torres, mientras que el Náutico Pontecesures venció en infantil femenino, claramente por detrás de As Torres, y fue tercera en la masculina. El club cesureño logró un total de 11 medallas el sábado en el Autonómico infantil.

En C1 1000 Infantil A, Roi Reboiras (As Torres) fue bronce, mientras que en K1 ganó Noel Piñeiro (CP Portonovo). Su compañero Enzo Rodríguez fue plata en K1 1000 Infantil B. En la final de C1 Infantil B logró el segundo puesto Izan Santos (Pontecesures). En Infantil A C1 200 Carla Pérez (As Torres) se colgó el bronce y en Infantil B C1 500 ganó Antía Ares (As Torres), con Narah Cancela y Marcela Seco (Pontecesures), segunda y tercera. Podio arousano también en Infantil B K1 500, con victoria para Ana Trigo (Cambados), seguida por Marta Ordóñez y Ángela Fernández (Pontecesures).

En la final Infantil A K4 500 la tripulación del club cesureño formada por Mía Cancela, Carolina Varela, Antía Chaves e Inés Villaverde logró el bronce. En Infantil B K2 100 fueron plata Iago Bosca y Aroa Nine (Cambados), y bronce Gael Rial y David Romero (Rías Baixas-Boiro). En C2 1000 Infantil A el Náutico de Ponteceures logró otra medalla con Antony Bandín y Raúl Fariña, bronce. En Infantil A C2 500, dominio del Club As Torres, ya que Antía Ares y Carla Pérez fueron oro, y sus compañeras Antía Condey Lucía Figueroa se colgaron el bronce. En Infantil B K2 500 ganaron Ángela Fernández y Marta Ordóñez (Pontecesures), justo por delante de Ana Trigo y Paula Rey (Cambados).

Narah Cancela y Marcela Seco sumaron otro oro para Pontecesures en Infantil B C2 500, mientras que Noel Piñeiro y Enzo Rodríguez (CP Portonovo) ganaron en Infantil A K2 1000. Hugo Fernández e Izan Santos (Pontecesures) vencieron en Infantil B C2 1000, mientras que Claudia Cerqueiras y Adela Rial (Pontecesures) fueron segundas en Infantil A K2 500. También hubo presencia arousana en el podio de Infantil B K4 1000, con Antía Viñas, Iago Pérez, Hugo Aguín y Helena Lores (CP Portonovo) en segunda posición, y Gael Rial, Mateo Romero, Manuel Soler y David Romero (Rías Baixas-Boiro), terceros.

Categoría cadete

En la final Cadete A C 1000 se colgó el bronce Gabriel Cascallar (As Torres de Catoira), mientras que en Cadete A K1 1000 se subió al segundo cajón del podio Pablo Contiñas (CP Portonovo). En la final de canoa Cadete B ganó Pablo Castiñeiras (As Torres), y en la de kayak se impuso Gael Sánchez (CP Portonovo), con su compañero Santiago Guerra, tercero. En C1 200 Cadete B se hizo con el bronce Cora Cortegoso (Náutico de Pontecesures), mientras que en C4 500 ganó la tripulación de As Torres formada por Xan Martelo, Gabriel Cascallar, Xian Casal y Pablo Castiñeiras.

En K2 500 el dominio del CP Portonovo fue absoluto, con Gael Sánchez y Mateo Gonzaga, oro, y Pablo Contiñas y Santiago Guerra, plata. En la pueba femenina se colgaron el bronce Lara Paz y Rita Suárez (A Illa). En K4 500 Cofradía de Pescadores de Portonovo fue oro con una barco formado por Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Mateo Gonzaga y Santiago Guerra.