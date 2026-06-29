La caldense Lucía Rivas disputa en Bosnia el Europeo Sub 19 con la Selección Española

La futbolista caldense Lucía Rivas vuelve a representar a la Selección Española, esta vez en el Europeo Sub 19 cedida

La futbolista caldense Lucía Rivas Moure está disputando la fase final del Campeonato de Europa Sub 19 en Bosnia con España. El equipo que entrena David Aznar empató en su debut ante Suiza (1-1) y tiene como otros rivales en el Grupo B a Austria e Islandia. En el grupo A están Alemania, Polonia, Suecia y la anfitriona Bosnia y Herzegovina.

Lucía no disputó ningún minuto en el estreno ante las suizas y espera hacerlo este miércoles en el duelo contra Islandia (17 horas). La futbolista caldense se proclamó campeona de Europa con la Selección Española Sub 17 en 2024 en Suecia. Posteriormente sufrió una grave lesión de rodilla que la tuvo apartada muchos meses de los terrenos de juego, pero ha vuelto a su nivel, como demostró esta temporada en las filas del Deportivo, contribuyendo a la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino nacional con un gol y dos asistencias.

De forma paralela, logró la salvación con el filial blanquiazul, con el que tuvo un papel protagonista. Hace solo unos días, el RC Deportivo anunció la ampliación del contrato de la atacante de 18 años hasta el 30 de junio de 2028, ya que se trata de una de las futbolistas canteranas con mayor talento y proyección de la entidad.

Estas semanas en Bosnia tratará de ayudar a la Sub 19, en la que también está la sonense del FC Barcelona Lúa Arufe, a ganar su quinto Campeonato de Europa consecutivo en la categoría.