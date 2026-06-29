Esplendor en la hierba

Jéssica Bouzas Maneiro mantiene su idilio con Wimbledon y se mete en segunda ronda tras ganar a la número 28 del mundo EFE

Jéssica Bouzas Maneiro mantiene su idilio con Wimbledon tras ganar en primera ronda a la austriaca Anastasiya Potapova por 6-2 y 6-3 en una hora y 16 minutos de partido. La vilagarciana hizo un partidazo para tumbar a la número 28 del mundo y se medirá en segunda ronda a la ucraniana Dayana Yastremska.

Una vez más Jéssica demostró que se crece en las grandes citas y que el torneo londinense es especial en su carrera. Fue en el que debutó en un Grand Slam, en 2023, colándose a través de la previa y cayendo en primera ronda ante Kalinina. También fue en Wimbledon donde se estrenó en la pista central de un grande, derrotando en 2024 a la vigente campeona, Marketa Vondrousova, un triunfo mediático que la dio a conocer al gran público. Y fue también, el año pasado, donde logró llegar más lejos en un Grand Slam de todos los que ha disputado hasta ahora, metiéndose en la segunda semana de torneo y cayendo en octavos de final ante la rusa Samsonova.

Esta vez llegaba a Wimbledon tras disputar seis partidos en tres torneos en hierba, saldados con tres victorias y tres derrotas. Sus sensaciones eran buenas, al igual que su ambición de volver a crecerse es un escenario ilustre. A pesar de jugar en la pista 8 del All England Lawn Tennis Club y a última hora de la tarde, tras una larga espera, Jéssica, de nuevo con Róber Ortega en su box tras su regreso al equipo, sacó todo el esplendor de su juego sobre el césped de Wimbledon.

Logró un break tempranero, presionante al resto ante una Potapova que empezó golpeando varias bolas contra la red. La vilagarciana ganó su segundo turno de saque tras un larguísimo juego y consiguió una primera y esperanzadora ventaja en el primer parcial (3-1). La igualdad sobre la pista 8 del All England Lawn Tennis Club era absoluta, con ambas jugadoras con capacidad para hacer correr la bola desde el fondo de la pista y jugar largos intercambios, siempre agresivas.

En el quinto juego, Bouzas Maneiro llegó a igualar un 40-0 al resto, demostrándole a su rival que no iba a concederle ni un respiro, si bien la austriaca acabó sacándolo adelante para mantenerse cerca en el marcador. Cuando era capaz de jugar con primeros servicios, la tenista de Vilagarcía fluía en la pista. Así solventó su tercer turno al saque, en blanco, mientras el lenguaje corporal de su rival empezaba a indicar incomodidad y frustración. Con 4-2 arriba la gallega se puso 0-30 en el séptimo juego, un momento delicado para la número 28 mundial.

Jéssica mantuvo la determinación en su ofensiva y consiguió otra ruptura con la que encarriló el primer parcial. Faltaba rematarlo y lo consiguió, no sin dificultad. Tuvo que salvar un segundo punto de break en el set y le dio la vuelta a una situación difícil, ganando por cuarta vez su saque para apuntarse el primer set 6-2 en 38 minutos.

Jéssica mantuvo la inercia al inicio del segundo set. Logró su tercer break en el partido, en modo resiliente y minando la moral de una Potapova que no acertaba a jugar con primeros y se veía superada por la arousana.

Jéssica consumó con éxito un nuevo turno al saque y volvió a apretar al resto, con golpes de calidad e imaginación, atacando siempre con los segundos servicios de la austriaca, que consiguió apuntarse un juego y frenó la sangría. Si bien Potapova siguió sin encontrar la forma de romper el servicio a la arousana, por lo que se vio 3-1 abajo en el segundo set. La austriaca siguió luchando, siempre agresiva. Sacó adelante con comodidad el decimoprimer juego del partido (3-2).

Jéssica, consistente y madura en la pista, no bajó enteros y con un golpe ganador volvió a ganar su saque. Jéssica aprovechó su tercera oportunidad al resto en el 12º juego para ponerse 5-2, merced a dos dobles faltas seguidas de Potapova. Sin embargo no pudo cerrar el partido con el saque, cediéndolo por primera vez. Pero Potapova, que acabó con 6 dobles faltas, siguió atascada con su saque y el partido y la eliminatoria cayó del lado de la gallega, que hizo 21 winners antes de acabar sonriendo y feliz tras firmar un estreno sobresaliente, aunque también con molestias en un hombro.