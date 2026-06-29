El vilagarciano Martín Rey brilla en el Campeonato de España y acaba en el top 20

Martín Rey fue protagonista en el Campeonato de España al meterse en la fuga y finalizar en el puesto decimosexrto Luis Angel Gomez

El ciclista vilagarciano Martín Rey cuajó una gran actuación en el Campeonato de España en carretera celebrado en Sabiñánigo (Huesca), donde acabó en el top 20 tras ser protagonista en una de las fugas. El joven corredor del Burgos Burpellet BH mostró un carácter batallador en un recorrido de más de 200 kilómetros recorriendo la provincia de Huesca, con un circuito en torno a Sabiñánigo.

Martín logró entrar en una fuga de una docena de corredores que hizo camino y abrió una importante renta sobre el pelotón. En la penúltima vuelta al circuito, el grupo delantero se partió en dos mitades y Martín Rey quedó descolgado en la segunda de ellas a 45 kilómetros de meta.

El de Vilagarcía acabó siendo alcanzado por sus compañeros Díaz Gallego y García Pierna que rodaban en el siguiente grupo perseguidor. El arousano entró en meta en el puesto 16º, a 4:16 del ganador, que fue Manuel Campubrí (Pinarello).Martín fue el tercer mejor clasificado de su equipo, por detrás de Jose Manuel Díaz (7º) y de Jeús Herrada (14º).