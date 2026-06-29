Anxo y Sobrido siguen en el Céltiga, que está cerca de hacerse con el arosista Sindo

El delantero ribeirense Sobrido continúa una temporada más en el Salvador Otero Mónica Ferreirós

dad del delantero ribeirense José Sobrido y del atacante sub 23 Anxo Llanos, que cumplirán su segunda temporada en el Salvador Otero. Sobrido jugó este año más de 1.500 minutos y marcó 6 goles, mientras que Anxo, en su primera temporada en la categoría, disputó 1.460 minutos y anotó un gol. También sigue a las órdendes de Luis Carro el central vigués Pablo Arnosi, que dio un gran rendimiento con más de 1.400 minutos y dos goles anotados.

Sobrido, Anxo y Arnosi se unen a la lista de renovaciones en las que figuran Carlos, Óscar, Julio Rey, Santi Figueroa, Manu Táboas, Nico y Giráldez. En el capítulo de bajas, el vilagarciano Guille Blanco deja el club después de tres temporadas y se enrola en las filas de un Villalonga que sigue pescando en A Illa, ya que también ha fichado a Pedro Delgado y Dani Prada.

Sindo, muy cerca

En las últimas horas el Arosa anunció que el defensa canterano Juan Diego, que cumple edad juvenil, sale cedido al Sigüeiro, equipo de Preferente. El zaguero zurdo caldense sigue el camino de Seijo, que se marchó al Estradense, y el de Iván Varela, que también se marchó al Sigüeiro en diciembre en calidad de cedido pero sin billete de regreso. Todo apunta que el próximo canterano del Arosa en hacer las maletas y dejar A Lomba será Sindo, que está en el radar del Céltiga.

Cambados y Ribadumia

El Cambados anunció las primeras renovaciones en su plantilla, una vez que el cuerpo técnico de Pénjamo continúa por séptima temporada seguida. Para el capitán Fran Álvarez “Deco” será la décima. El defensa, que llegó a defender la camiseta del velero en Segunda Autonómica hace una década, continúa en Burgáns con la ilusión de seguir aportando, soñando con poder celebrar un cuarto ascenso. También continúan Brais Parada, Zalo y un Diego Iglesias que fue el máximo goleador del equipo esta temporada en Tercera con 6 tantos. En el capítulo de bajas, el club anunció que no continúan Seydou y Álex Fernández (Atios), Noel, Rodri, Conde, Nico (Villalonga) y David Pérez.

Por lo que respecta al CD Ribadumia, mantiene la hoja de ruta que se marcó tras el ascenso a Preferente, que pasa por contar con el grueso de la plantilla que se proclamó campeona de liga. A la renovación de Oumar Sidibé, se unen las de Félix Aguín y Álex Presas, mientras que promociona desde la cantera Martiño Pazos, al igual que Yago Serantes y Pablo Galiñañes. De forma que Fran Blanco ya cuenta con un total de 20 futbolistas porque también continúan Eloy Fariña, Nico Fariña, Manu Otero, Nico Casalderrey, Fer Santalo, Lucas García, Pedro Giménez, Pablo Dela, Joel Rebolo, Cris López, Novegil, Lucas Gallego, Bugallo y Cheri.