Andrés Senín y Rosi Serantes lograron la tercera plaza en el DEKA FIT Teams

Andrés Senín y Rosi Serantes demostraron su gran estado de forma en el IFEVI cedida

Andrés Senín y Rosi Serantes lograron la tercera posición en el DEKA FIT Teams, modalidad de fitness híbrido en la que dos personas compiten juntas en formato de relevos. Los propietarios del Centro Deportivo Ikigai lo consiguieron en Vigo, participando en una de las pruebas de fitness funcional con mayor crecimiento en España, y que congregó a más de 1.000 personas que llevaron sus capacidades atléticas al límite.

La jornada comenzó por la mañana con la participación individual de Andrés que se quedó a tan solo 35 segundos del podio en su categoría, demostrando un gran nivel competitivo. En la jornada de la tarde, Andrés y Rosi compitieron juntos en la modalidad por equipos, logrando finalmente el tercer puesto de su categoría tras completar un exigente recorrido que combina carrera y diferentes estaciones de trabajo funcional.

Para los dos deportistas, el resultado supone una recompensa al esfuerzo y a la constancia, pero también una forma de trasladar a sus alumnos los valores que intentan transmitir cada día en su centro deportivo: superación, disciplina y trabajo en equipo.

La pareja destaca la importancia de acercar este tipo de pruebas deportivas a la población y de fomentar hábitos saludables a través del ejercicio y la actividad física.

El podio conseguido supone además un reconocimiento al trabajo realizado tanto dentro como fuera de la competición, representando a Vilagarcía de Arousa en una disciplina que cada vez cuenta con más participantes.