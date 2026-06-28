El Talitrus cae pero Vilagarcía se gana su sitio en el mapa nacional del fútbol playa

El Talitrus perdió ante el Torrejón en la última jornada en Vilagarcía Mónica Ferreirós

A Compostela acogió esta mañana la última de las cuatro jornadas de liga de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa, que se celebró por primera vez Vilagarcía. El equipo anfitrión del Talitrus se despidió con otra derrota, esta vez ante el Torrejón, que se impuso 3-8, liderado por el noruego Amund Haaland, uno de los mejores del mundo en la especialidad.

Los goles del equipo vilagarciano fueron obra de Adrián Montero, Pedro Gómez y Darvin Abache. Amund Haaland Aano El equipo de Luis Treviño cerró esta segunda concentración con cuatro derrotas, puesto que el sábado perdió con el Roses por 5-2, con lo que se sitúa antepenúltimo en la tabla con seis puntos.

En el Talitrus juegan varios jóvenes de Vilagarcía Mónica Ferreirós

“Soy realista, cada uno pone las expectativas donde quiere. Empezamos bien en Girona, pero sabíamos que aquí íbamos a competir con lo más duro del cuadro. Aún estamos muy verdes”, reconoce un Treviño que está “agotado, pero contento”. Y es que “lo que me llena es haber traído el fútbol playa a Galicia, ha venido para quedarse. Federación y clubes se han marchado encantados. El Concello hizo un gran trabajo. No será la última vez que Vilagarcía tenga una etapa porque estamos dispuestos a organizarla”, explica, pensando ya en el futuro.

Luis Treviño da indicaciones a sus jugadores durante el último partido ante el Torrejón Mónica Ferreirós

“Hemos creado aquí unas instalaciones que van a ser la referencia para la Federación Gallega”. Luis Treviño ha conseguido poner a Vilagarcía en el mapa del fútbol playa nacional. Se ha desvivido para lograrlo, con muchas horas de trabajo detrás. Acrecentadas en los últimos días, en los que incluso ha dormido en una furgoneta junto al paseo de la playa para vigilar el material.

Vilagarcía cuenta ahora con una instalación deportiva en A Compostela que puede usar para varios deportes sobre la arena Mónica Ferreirós

De Vilagarcía se marcha más líder destacado el equipo del Playas de San Javier, que ganó sus cuatro compromisos. Lleva 24 puntos en 8 partidos y apunta al ascenso a Primera. Torrejón es segundo con 18 puntos, mientras que la tercera plaza de este grupo la ocupa el Spartan Beach con 17.

El fútbol playa levantó expectación en A Compostela estos días Mónica Ferreirós

La liga echará el cierre el próximo fin de semana con la tercera y última concentración, en la que se jugarán las tres últimas jornadas. Será en la localidad murciana de Águilas, donde el Talitrus se enfrentará a los anfitriones, a Alicante y a Bahía de Mazarrón. Tres rivales que le superan en la clasificación, instalados en mitad de la tabla.