El Campus EncestaRías abre su VIII edición con récord de participación

El Campos Encestarías ya está en marcha tras el reparto de material esta tarde en el Hotel Leal

La octava edición del Campus EncestaRías arrancó ayer con récord de participación. Cerca de 200 jugadores y jugadoras de entre 9 y 17 años tomarán parte este verano en una actividad que supera ampliamente los más de 130 inscritos del pasado año y que consolida a Vilagarcía y O Salnés como punto de encuentro del baloncesto de formación.

Diego Doval, presidente de la Asociación EncestaRías, dio la bienvenida a los participantes cedida

Por primera vez en sus ocho ediciones, el campus se desarrollará en dos turnos de una semana. El primero comenzó ayer domingo y finalizará el próximo sábado a mediodía, mientras que el segundo arrancará al día siguiente con la misma duración. Los pabellones municipales de Vilagarcía serán la base de los entrenamientos, y los participantes internos se alojarán en el hotel Leal La Sirena de As Sinas, en un entorno privilegiado y próximo al mar. Uno de los grandes reclamos será la presencia de Anna Cruz, que se incorporará avanzado el primer turno y también estará durante los primeros días del segundo. La exinternacional española cuenta con un brillante palmarés, con grandes éxitos con la selección, además de los títulos de Euroliga Femenina y WNBA.

Reparto del material entre los participantes cedida

La organización ha reforzado también la calidad del equipo técnico, con representantes de la cantera del Panathinaikos, entrenadores llegados desde Suiza y una selección de destacados técnicos gallegos. Además, habrá jugadoras profesionales ejerciendo como monitoras, entre ellas Cristina Loureiro, del Mariscos Antón Cortegada, y Nevena Dimitrijevic, del Maristas Coruña.

El Campus EncestaRías se puso en marcha con el reparto del material en el Hotel Leal cedida

El campus que organiza la Asociación EncestaRías combina sesiones técnicas, trabajo específico, competiciones internas y convivencia, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa de formación deportiva y personal.