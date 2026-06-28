Campos y Romero acaban quintos en C2 en el Europeo de Maratón

Tono Campos y Diego Romero acabaron quintos el Europeo en C2

Los breoganistas Tono Campos y Diego Romero finalizaron quintos en la prueba de C2 del Campeonato de Europa de Maratón 2026 que se disputó en Bascov-Pitești, Rumanía. Los arousanos hicieron un tiempo de 1:27:18.91, quedándose a más de un minuto de los también españoles Jaime Duro y Manuel Garrido, que se colgaron el bronce. La victoria fue para los polacos Mateusz Borgiel y Mateusz Zuchora (1:23:26.78), mientras que la plata se la colgaron los portugueses Rui Lacerda y Ricardo Coelho.

Esta vez la leyenda meca de la modalidad (26 medallas en Mundiales y 18 en Europeos) regresó sin presea de la cita continental, ya que el sábado tuvo que abandonar en la prueba de C1 sénior, en la que Fernando Busto (As Torres de Catoira) fue séptimo con un tiempo de 1:53:42.43, lejos de las medallas, que fueron para el polaco Mateusz Borgiel (1:47:53.33) y los portugueses Rui Lacerda y Ricardo Coelho, plata y bronce.

Las medallas para el piragüismo arousano llegaron de la mano del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, gracias al valenciano Izan Aliaga, plata en el K1 sub23, y al pontevedrés Joaquín Iglesias, subcampeón en K2 sénior junto a Adrián Martín ((Piragüismo Aranjuez).

Aliaga se mantuvo en el grupo de cabeza durante toda la carrera, sobre una distancia de 26,20 kilómetros, y supo gestionar los momentos decisivos de una prueba muy exigente. En la quinta vuelta, tras un sprint del húngaro Csanad Sellyei y un porteo muy rápido, Izan Aliaga quedó en la pelea por la segunda plaza junto al noruego Ivar Buch. Una vuelta más tarde consiguió descolgar a su rival y afrontar el tramo final en solitario hasta asegurar la medalla de plata. El oro fue para Csanad Sellyei, de Hungría, que venció con un tiempo de 1:47:30.92. Izan Aliaga finalizó segundo con 1:48:18.64, a 47.72 del ganador, y el noruego Ivar Buch ocupó la tercera posición con 1:48:43.92.

Izan Aliaga se colgó la plata en Ruamanía

Iglesias y Martín estuvieron muy cerca del oro, se les escapó en una llegada al sprint. Ganaron los húngaros Adrián Boros y Tamas Erdelyi, que se impusieron por ocho décimas, mientras que los portugueses Jose Ramalho y Alfredo Faria fueron terceros, a medio segundo del barco español.

Kevin Longo, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, firmó una meritoria cuarta posición en el C1 sub23 masculino, disputado sobre 19 kilómetros. El canoísta de Catoira terminó con un tiempo de 1:35:17.79, a 1:55.62 del vencedor y a 45.33 segundos del podio. La prueba la ganó el húngaro Mihaly Pluzsik, que se impuso con 1:33:22.17, seguido por el portugués Leonardo Barbosa, segundo con 1:33:59.80, y por el polaco Eryk Wilga, tercero con 1:34:32.46.

Kevin Longo se quedó a las puertas de la medalla

En categoría júnior, en C2 Roi Davila y Miguel Custodia (As Torres) se hicieron con la quinta plaza con un tiempo de 1:15:51.39 en una regata que ganaron sus compañeros de selección Álvaro Pedrosa y Adrián Hermelo. También en K1 sénior compitieron Adrián Prada y Brais Sánchez (Rías Baixas Boiro). Adrián fue cuarto, a minuto y medio de distancia de las medallas, mientras que Brais finalizó octavo.