Wizner y De La Fuente son líderes a falta de una jornada en la Semana Galega da Vela

Jornada completada en pruebas por segundo día consecutivo en la Semana Galega da Vela que se está disputando en Vilagarcía Juan Caballero

La Semana Galega da Vela celebró ayer en Vilagarcía su segundo día de competición, con todas las pruebas validadas, siendo los más madrugadores los Optimist, ILCA 4 y 420 que suman ya en su haber hasta 6 mangas registradas. Entraban en liza, a primera hora de la tarde, el resto de modalidades.

Los más pequeños de la vela gallega, los Optimist, comenzaban el día sin tanta presión de viento como la que tuvieron el viernes, lo que supuso un plus para los de iniciación que se enfrentan por primera vez a una regata de competición oficial. Cambio en la clasificación, siendo el nuevo líder en Sub16 Masculino, Guillermo García Pillado, del Real Club Náutico de Vigo, En Féminas Sub16 gran jornada para Carla Teijeiro, del Real Club Náutico de Sanxenxo, que manda en su categoría.

En Sub13 Masculino titularidad para Martin Barros, del Monte Real Club de Yates de Bayona, por segundo día consecutivo, al igual que Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, en Sub13 Femenino. En ILCA 4, Alejandro Pérez, del Real Club Náutico de Vigo, sigue al frente de la general con mucha autoridad. Le sigue Roque González-Llanos, también de Vigo. Y cierra el podio Daniel Iglesias, del Náutico de Riveira.

En los 420 se mantiene la tensión entre primero y segundo clasificados, por la mínima diferencia de un punto. Lideran Luís Wizner y Celia De La Fuente, del Real Club Náutico de Vigo, seguidos por Paco Riveras y Gonzalo Silveira, el primero de Vigo y el segundo de Canido. Son bronce de momento Bruno Maure y Javier Ríos, del Real olívico.

Comenzaba el clasificatorio para el mundial juvenil de Snipe. El tándem formado por Luís Wizner y Paco Riveras, del Real Club Náutico de Vigo, destacaban sobre el resto de la flota, con 6 puntos. A dos de diferencia se encuentran los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo, del Real de Gran Canaria. Y terceros Samuel Cerdeira y Lucas Otero, con 13 puntos, del Alamar Sada y Real Club Náutico de Sanxenxo, respectivamente.

En cuanto a la flota de Vaurien tres primeros puestos para Pablo Cabello y su hija Isabel, del Náutico de Vigo. Segundos son Nicolás Souto y Martín Pérez, también del Náutico de Vigo. Y cierran podio los regatistas del Club Náutico Ría de Ares, Adrián Montero y Antón Dopico.

Los ILCA 6 se estrenaban en la competición este sábado, con Bruno Iglesias, del Náutico de Riveira, líder de la general con 5 puntos. Es segundo Miguel Rey Sherevera, del RCN Vigo, con también 5 puntos. Y tercero su hermano Ramón, también del náutico vigués, con 12 puntos.

Y, por último, a una sola jornada de competición y llenos de gran vistosidad, compitieron los Radiocontrol, delante del Centro Galego de Vela, hasta 16 participantes y 24 pruebas realizadas. Ganaba Richard Benady, con 36 puntos. Le seguía en el podio con 53 puntos, Ramón Soler, de Cubelles. Y era bronce Tomás Pérez, vigente campeón gallego, del Club Náutico de Boiro, con 75 puntos.

Este domingo finaliza la Copa Galicia – Semana Galega da Vela, con todas las clases en el agua a excepción del los Radiocontrol. A las 18 horas se celebrará la entrega de premios, a la que han confirmado su asistencia diversas autoridades.