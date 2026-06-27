Peperetes-Nortemar, Orión y Fixius se llevan la XXV Regata Frinsa en Ribeira

Autoridades y premiados de la Regara Frinsa J.C.

Jornada brillante de mar y viento en la Ría de Arousa, en la que toda la flota de la Clase ORC, rindió homenaje a Ramiro Carregal Rey, por su generosidad y entrega al deporte de la vela y a la mar. Entorno a las 13 horas se ponía en marcha la Regata Frinsa, con 40 unidades en el agua, todas ellas de primera línea, lo mejor de las Rías Baixas que el Club Náutico y Deportivo de Riveira ha logrado convocar.

A las tres y media de la tarde todos los barcos ya estaban en los pantalanes del Club de Riveira, dispuestos a celebrar esta XXV edición de la Regata Frinsa, en la que se pudieron degustar los selectos productos de la conservera. Representando a Ramiro Carregal se encontraba su hija Lourdes, que no pudo asistir por indisposición.

En la Clase Regata, el gran vencedor fue el Peperetes-Nortemar, de José Manuel Millán, del Real Club de Regatas de Galicia de Vilagarcía, en dura pugna con el que ha sido segundo clasificado, el Bon III, de Víctor Carrión, del Club Náutico Punta Lagoa. El bronce se lo adjudicó el Galopín, de Manuel Franco, del club anfitrión de Riveira.

En los Crucero/Regata, gran jornada para el Orión, que repite triunfo tras el obtenido en 2024 y 2025. El nuevo velero de Alberto Javier Pérez, del Monte Real Club de Yates de Bayona, ha estado a la altura, aun cuando según su propio armador, ha sido un cambio importante de un barco a la caña, de este a la rueda del timón. El segundo puesto ha sido para el Maracaná, de Carlos García, del Real Club de Mar de Aguete. Y hasta el tercer peldaño del podio se subió el Camping Ría de Arosa, de José Manuel Pombar, del Club Náutico Arousa Norte.

Finalmente, en la Clase Crucero, el vencedor fue el Fixius, de Miguel Pérez Lafuente, del Real Club de Regatas de Vilagarcóa. Le siguió en la plata el Piko Norte, de José Manuel Castro, del Club Náutico de Boiro. Y fue tercero el Bacor, de Francisco Villaamil, del Real de Portosín.

Gran afluencia de público, con presencia de la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro; con Lourdes Carregal, José Luís Torres Colomer, presidente de la entidad; Ángeles Mera, presidenta de Cruz Roja de Ribeira; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; entre otras autoridades y miembros de la Junta Directiva.