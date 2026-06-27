Luis Cores bate el récord gallego de salto longitud en la categoría de veteranos M70

Luis y Verónica Cores posan junto a la nueva plusmarca autonómica da

El atleta veterano del Mazí Luis Cores estableció un nuevo récord gallego de salto de longitud en la categoría de M70. Lo consiguió en el transcurso del XVIII Trofeo Alfonso Posada celebrado el martes en Vigo, cuando consiguió saltar hasta en dos ocasiones 3.82 metros, estableciendo así una nueva plusmarca autonómica en esta categoría.

La anterior estaba en posesión de Fernando Gonzalez, con 3.58 metros. Luis realizó todos los saltos en esta competición por encima del anterior récord, por lo que los entrenadores del club vilagarciano creen que “todavía podrá mejorarlo”.

Hace unas semanas Luis Cores logró ser campeón en lanzamiento de peso 4kg, con un mejor intento de 7.29 metros, que supuso su mejor marca personal. Además fue segundo en salto de longitud con una distancia de 3.57 metros.