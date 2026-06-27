Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Luis Cores bate el récord gallego de salto longitud en la categoría de veteranos M70

El atleta del Mazí saltó hasta los 3.82 metros el martes en Vigo

Gonzalo Sánchez
27/06/2026 06:10
Luis y Verónica Cores posan junto a la nueva plusmarca autonómica
Luis y Verónica Cores posan junto a la nueva plusmarca autonómica
da
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El atleta veterano del Mazí Luis Cores estableció un nuevo récord gallego de salto de longitud en la categoría de M70. Lo consiguió en el transcurso del XVIII Trofeo Alfonso Posada celebrado el martes en Vigo, cuando consiguió saltar hasta en dos ocasiones 3.82 metros, estableciendo así una nueva plusmarca autonómica en esta categoría. 

La anterior estaba en posesión de Fernando Gonzalez, con 3.58 metros. Luis realizó todos los saltos en esta competición por encima del anterior récord, por lo que los entrenadores del club vilagarciano creen que “todavía podrá mejorarlo”. 

Hace unas semanas Luis Cores logró ser campeón en lanzamiento de peso 4kg, con un mejor intento de 7.29 metros, que supuso su mejor marca personal. Además fue segundo en salto de longitud con una distancia de 3.57 metros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620