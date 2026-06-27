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Diario de Arousa

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Deportes

El Céltiga celebra su centenario

El club llevó a cabo una comida en A Lonxa, donde rindió homenaje a una veintena de expresidentes, y reunió a más de doscientas personas

Mónica Ferreirós
27/06/2026 23:19
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Comida centenario Céltiga 
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Freiría
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Comida centenario Céltiga 
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
DSC_0752
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
DSC_0705
freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
DSC_0698
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0698
Freiría
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0694
Freiría
DSC_0687
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0687
Freiría
DSC_0685
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0685
Freiría
DSC_0682
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0682
Freiría
DSC_0678
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0678
Freiría
DSC_0673
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0673
Freiría
DSC_0670
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0670
Freiría
DSC_0665
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0665
Freiría
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0661
Freiría
DSC_0654
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0654
Freiría
DSC_0648
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0648
Freiría
DSC_0644
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Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0644
Freiría
DSC_0641
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0641
Freiría
DSC_0636
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0636
Freiría
DSC_0625
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0625
Freiría
DSC_0621
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0621
Freiría
DSC_0616
1.
Comida centeranio del Céltiga 
DSC_0616
Freiría
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga 
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
Comida centenario Céltiga
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
DSC_0781
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0781
Freiría
DSC_0788
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0788
Freiría
DSC_0789
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0789
Freiría
DSC_0792
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0792
Freiría
DSC_0793
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0793
Freiría
DSC_0794
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0794
Freiría
DSC_0797
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0797
Freiría
DSC_0801
1.
Comida centenario Céltiga 
DSC_0801
Freiría

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