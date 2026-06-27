Deportes
El Céltiga celebra su centenario
El club llevó a cabo una comida en A Lonxa, donde rindió homenaje a una veintena de expresidentes, y reunió a más de doscientas personas
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centeranio del Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
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Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
1.
Comida centenario Céltiga
Comida centenario Céltiga
MONICA VILA
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Comida centenario Céltiga
DSC_0781
Freiría
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Comida centenario Céltiga
DSC_0788
Freiría
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
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Freiría
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Comida centenario Céltiga
DSC_0797
Freiría
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Comida centenario Céltiga
DSC_0801
Freiría