Céltiga, un insigne club centenario que tiene memoria y es agradecido

El club rindió homenaje a una veintena de expresidentes Freiría

El Céltiga reunió ayer en A Lonxa Nova de A Illa a más de doscientas personas en la comida conmemorativa del centenario del club, que inició un día festivo que se prolongó hasta la madrugada con un festival musical en la Praza do Regueiro.

El expresidente Ramón Dios junto a su hija Paula Mónica Ferreirós

Fue una jornada conmovedora, de muchos reencuentros, y que sirvió para poner en valor la historia de la entidad, sobre todo en sus últimos cincuenta años, al reunir a dirigentes, técnicos y jugadores de estas cinco décadas tan fructíferas para el club, en las que militó muchas temporadas en Preferente y consiguió cuatro ascensos a Tercera Divisón, categoría en la que en el próximo curso cumplirá su decimoséptima travesía.

Marco Garcés, director de fútbol del Celta, junto a Belermo Dios, presidente de la Peña Carcamáns. Mónica Ferreirós

La directiva cuidó todos los detalles, organizando un acto a la altura de lo que representa el Céltiga para A Illa y para el deporte arousano. Fue un ejercicio de saber representar a un club insigne, que tiene memoria y es agradecido.

Exjugadores del equipo rojiblanco de diferentes épocas se juntaron ayer en A Lonxa de A Illa para disfrutar de la comida del centenario del Céltiga Mónica Ferreirós

Y es que tras la sesión vermú amenizada con música y la comida acompañada de vídeos con muchísimos mensajes de felicitación, el club llevó a cabo un homenaje a una veintena de los mandatarios que, en algún momento de sus vidas, pusieron su empeño, su tiempo y su pasión para trabajar en beneficio del Céltiga.

El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, acompañó a la directiva del Céltiga en la jornada de ayer Mónica Ferreirós

El propio presidente actual, Jose Ricardo Dios “Harry”, acompañado del directivo Alex Zels, les fue entregando obsequios de reconocimiento. En los casos de los ya fallecidos, fueron sus familiares los que subieron a recogerlos, en medio de grandes ovaciones.

Luis Carro, técnico actual, posa a junto a su excompañero Santi Mónica Ferreirós

Un tributo a Alipio Suárez (a través de su hijo Jose Emilio), a Antonio Suárez (su hija Tolina), a Óscar Maestú (su hijo Juan Antonio), a Manuel Rial, a Narciso Otero, a Martín Santiago, a Manuel García, a Salvador Otero (su nieta Anuska), a José Antonio Gil (su hija Cristina), a Amancio Otero, a Ramón Canto (su nieto Mon), a Benito Otero (sus hijas Carmela y Laura), a Ramón Dios, a Benito Rial, a Juan Ventura, a Jose Manuel Cousido “Petote”, a Manuel Dios “Martiñán”, a Diego Gondar, a Juan Ramón Rial y al propio Jose Ricardo “Harry”.

El club rindió homenaje a una veintena de expresidentes Freiria

Además, hubo distinciones a los patrocinadores y a diferentes personas que forman parte de la historia de la entidad por sus registros. Como Manuel Rial Oubiña, socio número uno del club, Juan Ramón Rial Señoráns, presidente con más temporadas en la historia del Céltiga (11) o los técnicos Manolo Núñez y Juan José Agra, que dirigieron 9 campañas cada uno al primer equipo. En el caso de Agra, además, fue uno de los futbolistas que más años defendió la camiseta rojiblanca, con 15 temporadas y media.

El alcalde Luis Arosa y el presidente de la Diputación Luis López, junto a Adonis Ríos, que retrató con su cámara una jornada para el recuerdo Mónica Ferreirós

El Céltiga agradeció el apoyo institucional y tuvo detalles con la Peña Carcamáns, por su colaboración al ceder un stand en las fiestas de peñas en Balaídos y a la hora de realizar gestiones con el RC Celta, que estuvo representado por su director de fútbol, Marco Garcés, también obsequiado

Ambientazo en la emotiva comida del Céltiga Freiría

Al igual que la Federación Gallega de Fútbol, con su secretario Diego Batalla, y la Española. Su presidente, Rafael Louzán, envió un mensaje de felicitación muy cariñoso desde Estados Unidos a través de un vídeo. Tampoco faltó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ni el alcalde de A Illa Luis Arosa.

Integrantes del Céltiga de los años ochenta, en los que hizo grandes temporadas en Tercera División Mónica Ferreirós

El respaldo fue enorme y el Céltiga estuvo a la altura. El acto se cerró al ritmo del hermoso himno del centenario escrito y producido por el isleño Víctor García y en el que participa con su voz la artista gallega Uxía. Mientras sonaba en A Lonxa, dos jugadores de la cantera del club presentaron las nuevas equipaciones para la próxima temporada. Será la primera del segundo centenario. Larga vida al Céltiga.