Céltiga, un insigne club centenario que tiene memoria y es agradecido
La directiva isleña cuidó todos los detalles en la comida conmemorativa de A Lonxa, en la que rindió homenaje a una veintena de expresidentes y contó con un amplio respaldo social e institucional
El Céltiga reunió ayer en A Lonxa Nova de A Illa a más de doscientas personas en la comida conmemorativa del centenario del club, que inició un día festivo que se prolongó hasta la madrugada con un festival musical en la Praza do Regueiro.
Fue una jornada conmovedora, de muchos reencuentros, y que sirvió para poner en valor la historia de la entidad, sobre todo en sus últimos cincuenta años, al reunir a dirigentes, técnicos y jugadores de estas cinco décadas tan fructíferas para el club, en las que militó muchas temporadas en Preferente y consiguió cuatro ascensos a Tercera Divisón, categoría en la que en el próximo curso cumplirá su decimoséptima travesía.
La directiva cuidó todos los detalles, organizando un acto a la altura de lo que representa el Céltiga para A Illa y para el deporte arousano. Fue un ejercicio de saber representar a un club insigne, que tiene memoria y es agradecido.
Y es que tras la sesión vermú amenizada con música y la comida acompañada de vídeos con muchísimos mensajes de felicitación, el club llevó a cabo un homenaje a una veintena de los mandatarios que, en algún momento de sus vidas, pusieron su empeño, su tiempo y su pasión para trabajar en beneficio del Céltiga.
El propio presidente actual, Jose Ricardo Dios “Harry”, acompañado del directivo Alex Zels, les fue entregando obsequios de reconocimiento. En los casos de los ya fallecidos, fueron sus familiares los que subieron a recogerlos, en medio de grandes ovaciones.
Un tributo a Alipio Suárez (a través de su hijo Jose Emilio), a Antonio Suárez (su hija Tolina), a Óscar Maestú (su hijo Juan Antonio), a Manuel Rial, a Narciso Otero, a Martín Santiago, a Manuel García, a Salvador Otero (su nieta Anuska), a José Antonio Gil (su hija Cristina), a Amancio Otero, a Ramón Canto (su nieto Mon), a Benito Otero (sus hijas Carmela y Laura), a Ramón Dios, a Benito Rial, a Juan Ventura, a Jose Manuel Cousido “Petote”, a Manuel Dios “Martiñán”, a Diego Gondar, a Juan Ramón Rial y al propio Jose Ricardo “Harry”.
Además, hubo distinciones a los patrocinadores y a diferentes personas que forman parte de la historia de la entidad por sus registros. Como Manuel Rial Oubiña, socio número uno del club, Juan Ramón Rial Señoráns, presidente con más temporadas en la historia del Céltiga (11) o los técnicos Manolo Núñez y Juan José Agra, que dirigieron 9 campañas cada uno al primer equipo. En el caso de Agra, además, fue uno de los futbolistas que más años defendió la camiseta rojiblanca, con 15 temporadas y media.
El Céltiga agradeció el apoyo institucional y tuvo detalles con la Peña Carcamáns, por su colaboración al ceder un stand en las fiestas de peñas en Balaídos y a la hora de realizar gestiones con el RC Celta, que estuvo representado por su director de fútbol, Marco Garcés, también obsequiado
Al igual que la Federación Gallega de Fútbol, con su secretario Diego Batalla, y la Española. Su presidente, Rafael Louzán, envió un mensaje de felicitación muy cariñoso desde Estados Unidos a través de un vídeo. Tampoco faltó el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ni el alcalde de A Illa Luis Arosa.
El respaldo fue enorme y el Céltiga estuvo a la altura. El acto se cerró al ritmo del hermoso himno del centenario escrito y producido por el isleño Víctor García y en el que participa con su voz la artista gallega Uxía. Mientras sonaba en A Lonxa, dos jugadores de la cantera del club presentaron las nuevas equipaciones para la próxima temporada. Será la primera del segundo centenario. Larga vida al Céltiga.