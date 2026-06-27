Cabo y Mecos apuntan muy alto
Arranca la Liga Gallega con los boirenses de vuelta tras doce años en ACT. Iago Davila sigue al frente de un proyecto de cantera. Toni Montenegro lidera a los grovenses, que pueden ser la revelación
La Liga Gallega A de Traineras se pone en marcha esta tarde en Narón con la disputa de la VIII Bandeira Cidade de Narón. Entre los diez clubes en liza estarán Mecos y Cabo de Cruz, que aspiran a ser protagonistas esta temporada en la tanda de honor, a la que apuntan también Tirán y Samertolameu.
Tras doce temporadas en la Liga ACT, los boirenses vuelven a competir en Galicia sin cambiar su hoja de ruta. Iago Davila se mantiene como técnico de un proyecto a medio plazo en el que la cantera es protagonista. En Cabo siguen construyendo en pleno cambio de ciclo, conscientes de que los buenos cimientos son los que le permitirán regresar con el tiempo a la Eusko Label Liga. “O equipo é bastante similar ao do ano pasado. Suplimos as baixas con remeiros da canteira”, explica Davila, que considera que la trainera “anda máis” esta temporada. “Nas regatas previas andivemos mellor que o ano pasado”, pero eso no implica que en Cabo se cuelguen el cartel de favoritos. “Creo que nos xogaremos as bandeiras con Mecos, Meira e Tirán”, considera Davila, de acuerdo a lo visto en las regatas previas.
La plantilla de Cabo de Cruz, en la que figuran más de una docena de canteranos, está formada por Borja García, Gabriel Arcos, Héctor Fachado, Iago Davila, Íker Romero, Iker Vázquez, Isaac Dosil, Ismael Romero, Iván Silva, Izan Piñeiro, Joaquín Martínez, Jose Manuel Piñeiro, Juan González, Luis Martínez, Manuel Mariño. Manuel Abeijón, Manuel Vicente Gago, Marcos Fernández, Mario Brión y Sergio García.
“Dende o clube non nos meten presión. Todos somos conscientes de que estamos inmersos nun cambio de ciclo. O ano pasado baixamos pero mantemos o noso plan a varios anos”, explica el entrenador. “O noso mellor nivel chegará a anos vista, o tempo corre ao noso favor”. Y es que en Boiro están trabajando con una previsión para regresar a la ACT tarde o temprano.
En Narón hoy se encontrarán un campo “delicado”, con poca agua y muchas corrientes. “Temos que remar sin pensar nas condicións e saír a facer a mellor regata que poidamos”, dice Davila.
Una leyenda al frente de la Mequiña
Mecos confió su proyecto esta temporada a una leyenda local del banco fijo gallego, Toni Montenegro, al que le avala una dilatada trayectoria en ACT con Mecos, Pedreña, Castro y Urdaibai. Ganó cinco banderas de La Concha y dos ACTs, entre otros muchos títulos. El grovense, que ya dirigió hace unos años a Amegrove, viene de hacerlo con Castropol y también pasó por Santoña y Arkote, pero ahora pone su experiencia y sus conocimientos al servicio de la “Mequiña”. Toni está satisfecho con evolución “espectacular” del equipo a lo largo de los últimos meses.
El buen trabajo empieza a dar sus frutos. Mecos lleva bastantes años sin estar entre los mejores en la Liga Gallega, pero este curso se ve preparado para dar un paso adelante. “O obxectivo é que a traiñeira sexa máis solvente na liga e formar chavales da casa, recuperando a dinámica que tivemos anos atrás”, explica Montenegro, ilusionado al ver que el club está trabajando bien la cantera, como se vio hace unas semanas en los Campeonatos de Galicia y de España de bateles.
La tripulación está formada en su mayoría por remeros de O Grove, ya que hay un total de 19, muchos de ellos canteranos. Alberto Filgueira, Alejandro Allo, Alejandro López, Anxo Mascato, César Agra, Diego Otero, Heitor Santaya, Isaac Jafet, Manuel Méndez, Jose Antonio Álvarez, Lois Otero, Martín Prol, Martín Vidal, Miguel Martínez, Pablo Prol, Roi Meis, Rubén Iglesias, Unai Guilisasti, Xian González y Yago Otero forman la plantilla.
“Fixemos un bo inverno e chegamos moi ben ao inicio de temporada. Somos un clube humilde, xa que o apoio que recibe o clube é escaso, pero creo que competiremos ben”, dice Toni Montenegro, al que ser una referencia del remo en Arousa le da “máis vergoña que orgullo”, puesto que “non me gusta falar de mín”.
Para el entrenador de Mecos los favoritos son “Cabo, Meira e Tirán por ese orde, e logo estamos nós, que podemos ser un equipo moi rápido se competimos ao noso mellor nivel”, advierte. Aunque la inexperiencia en la lucha por las banderas juega en contra de los grovenses, algo que solventarán con el paso de las jornadas. “O que nunca fai este equipo é baixar os brazos. Nós imos sen presión”.