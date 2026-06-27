Cabo acaba segundo y Mecos tercero en el inicio de la Liga Gallega en Narón

Cabo de Cruz ganó en la segunda tanda y acabó segundo en la regata de Narón Jorge Meis

Todo el mundo tenía muchas ganas de que empezase la Liga Galega A de traineras y esta, en su primera prueba, no dejó indiferente a nadie. Con Narón como punto de partida, las embarcaciones arousanas que participan en la competición autonómica demostraron su nivel y reafirmaron la idea de van a estar en la tanda de honor peleando por las banderas este año. En el estreno ganó Samertolameu de Meira, pero Cabo de Cruz fue segundo y Mecos tercero.

A pesar del calor que hacía, las condiciones para la práctica deportiva eran buenas, algo que sabían las tres primeras traineras. Desde el inicio, Samertolameu empezó marcando un ritmo endiablado, con Mugardos siguiéndole la estela hasta la primera ciaboga, mientras que Castropol se quedó más descolgada. Los locales persiguieron a una embarcación de Moaña que dominaba con un ritmo infernal, como ya había avisado en el Campeonato de España. Ese poderío lo mantuvo hasta el final de su serie, permitiéndole ser el vencedor al parar el crono en 20:45.76, 28 segundos más rápidos que Mugardos, que fue segundo.

Llegó entonces el turno de Cabo, que midió sus fuerzas con Narón. Si bien las condiciones empezaron a cambiar, con el viento racheado haciendo de las suyas. El equipo que entrena Iago Davila no encontró rival. Voló sobre la lámina de agua ante una tripulación anfitriona que acabó segunda, pero a más de treinta segundos y con un tiempo peor que Mugardos, y Cesantes-Rodavigo. A Cabo se le escapó la bandera por menos de tres segundos. Quizá el viento y remar en la segunda tanda, sin la referencia visual de un Meira que fue por la calle 2, le perjudicó. Los boirenses hicieron 20:51.54, remando por la calle cuatro.

En la última tanda Mecos se batió con Tirán, con Bueu y A Cabana ya más lejos. Los remeros que dirige Toni Montenegro demostraron que su barco anda. Y mucho. Dominaron desde el principio y a mitad de regata ya aventajaban en 8 segundos a los de Moaña. Pero en el último largo, cuando incluso estaban en disposición de pelear la bandera, el viento los frenó. Tirán aprovechó las corrientes para recortar distancia, por lo que sólo cedió 3 segundos en meta. Los grovenses acabaron con un tiempo de 21:02.65, lejos de los tiempos de Meira y Cabo, pero hicieron un regatón que invita al optimismo en O Grove.

Mecos remó la última tanda, marcada por el viento Jorge Meis

“O vento perxudicounos, pero ao equipo non se lle pode reprochar nada. Vaciáronse, non lle podo dar unha nota máis alta. Os rapaces dérono todo, remaron como tiñan que remar. Estou moi contento”, dice el técnico de Mecos, Toni Montenegro.

Un inicio esperanzador para las dos traineras arousanas. La próxima regata, la segunda del calendario, será el sábado en Moaña y en juego se pondrá la XII Bandeira Illa do Samertolameu Concello de Moaña, donde el actual líder de la liga ejerce de anfitrión.