Tres mangas completadas y una jornada brillante de mar y viento en la Ría de Arousa para inaugurar la Semana Galega da Vela

Vilagarcía se convierte en el epicentro de la vela formativa este fin de semana Juan Caballero

Arrancó en Vilagarcía la Semana Galega da Vela, que se disputa hasta el domingo organizdaa la Real Federación Gallega. Y lo hizo con una primera jornada con viento, 12 nudos de media en la intensidad, siendo el suroeste, su eje. Puntuales a la cita en el agua, en este primer día participaban los Optimist, los ILCA 4 y los 420, que por este orden fueron saliendo de manera escalonada en cada una de las tres pruebas validadas por el Comité, dirigido por la Oficial Principal, la vilagarciana Loli Camba.

El primer líder en la Clase Optimist Sub16 masculino es el portugués André Sa, del Sporting Club de Aveiro, con 5 puntos, resultado de sus parciales 1-2-1. Primera Fémina Sub16, la también lusa Joana Santos, que defiende la misma grímpola con 10 puntos teniendo en su marcador un 3-4-3. En los Sub13 Masculino, titularidad para Martín Barros, del Monte Real Club de Yates de Bayona, con 7-12-6, registrando en la general 25 puntos. Y respecto a la categoría Sub13 Femenina, Aroa Pérez, del Real Club Náutico Sanxenxo, manda en su clasificación con 34 puntos, resultado de la suma de 15-7-12 de los totales.

Buena jornada de viento en la Ría de Arousa con una media de doce nudos Juan Caballero

En los ILCA 4, gran día para el representante del Real Club Náutico de Vigo, Alejandro Pérez, que se pone al frente como titular con 3 puntos, registrando tres primeros puestos individuales. Segundo es Roque González-Llanos, también del náutico vigués, con 10 puntos. Y cierra el cajón del podio Brais Amoedo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, con 19 puntos.

En los 420, gran jornada inaugural también para el tándem formado por Luis Wizner y Celia De La Fuente, del Real Club Náutico de Vigo, que hicieron un 1-2-1, sumando cuatro puntos en el haber de la clasificación. Segundo puesto para Paco Riveras y Gonzalo Silveira, el primero del náutico vigués y el segundo del Club Marítimo de Canido, que se ubican en la plata con un punto de diferencia. Y el bronce provisional para Bruno Maure y Javier Ríos, también del Real Club Náutico de Vigo, con 9 puntos.

Este sábado habrá un arranque escalonado, siendo la primera llamada a las 11 horas para los Optimist, ILCA 4 y 420 y a partir de la tres de la tarde el resto de clases como las tablas a vela, Vaurien y Radiocontrol, con el aliciente de los Snipe, que en su categoría juvenil se juegan su clasificación para el Campeonato del Mundo.