“No vengo con un taco de billetes, sino a gestionar una situación muy complicada”

Francisco Vázquez es el nuevo presidente del Arenteiro, que está en una situación crítica a nivel económico y deportivo José Paz (La Región)

El empresario vilagarciano Francisco Vázquez toma las riendas de un Arenteiro que está al borde de la quiebra. El que fuera candidato a la presidencia del Arosa, club del que fue expulsado en asamblea de socios, asume un reto mayúsculo al intentar reflotar a la entidad de O Carballiño, cuya deuda reconocida es de 1.7 millones de euros, de la cual prácticamente medio millón corresponde a la plantilla, al margen de obligaciones pendientes con Hacienda, Seguridad Social y diferentes acreedores, que comprometen su viabilidad.

¿Por qué da este paso en un club que está al borde de la desaparición?

Porque a veces el corazón da razones que la razón no entiende y esta es una de ellas. Lo hago por su gente y por su costumbres. Este club está muy arraigado aquí. Es verdad que la situación es crítica, pero no está muerto. Digamos que falta el certificado forense y creemos que hay tiempo para reponerse.

¿Desde cuando es socio del Arenteiro?

Desde noviembre, aunque mi acercamiento al club viene de años atrás.

¿Se hizo socio pensando en dar este paso?

Sí y no. Había tenido conversaciones con Argimiro Marnotes (presidente saliente), ya desde hace años porque tenemos amigos en común. No tenía decidido dar el paso porque el futuro era incierto. Finalmente el corazón me ha dictado hacerlo.

¿Cómo se le da la vuelta a esta situación económica tan alarmante?

Lo normal sería que el club desapareciese. Pero puede ocurrir eso o no. Yo creo sinceramente que no va a desaparecer, sino que vamos a salir a competir, pero no sé si en Segunda o en Tercera RFEF.

El martes 30 de junio a las 12 horas acaba el plazo para abonar la deuda a la plantilla, en caso contrario se materializará el descenso...

Vamos a intentar por todos los medios salir en Segunda RFEF. Sabemos que es difícil y no depende sólo de mí. Hay buena voluntad de socios, mecenas y conversaciones y diferentes vías abiertas. Lo que quiero dejar claro es que yo no he venido aquí con el taco de billetes a poner dinero, el que tengo lo necesito para mis negocios. Vengo a gestionar, que es lo que sé hacer y tengo experiencia. Sólo pido respeto, lealtad y tolerancia. Si me tienen que criticar que lo hagan, pero después de dejarme trabajar. Ahora es un momento en el que tiene que haber unidad, remangarse y alejarse de los agoreros.

Francisco Vázquez toma el relevo de un club que está en una situación de quiebra, con una deuda millonaria José Paz (La Región)

¿Cúanto debe el club a la Agencia Tributaria?

No sabría decirlo con exactitud, pero estamos dando los pasos para poder llegar a un acuerdo, lo que nos permitiría conseguir liquidez al ingresar las subvenciones pendientes de la temporada 2025-2026.

De todas las deudas, ¿cuál es la más preocupante a corto plazo? Evidentemente la que tenemos con la plantilla, que hay que abonarla antes del día 30 para evitar el descenso.

¿Estamos hablando de más de 400.000 euros?

Estamos pendientes de la resolución de la comisión mixta, tras las alegaciones presentadas por Argimiro con diligencia y conocimiento. Esperemos que eso prospere. Si finalmente salimos en Tercera, se activa el fondo de contingencia de la Federación y pasamos a ser deudores de la parte legal, por lo que tendríamos que negociar plazos para ir pagando en varios años. Todo es complejo dada la situación económica actual, pero yo creo que con trabajo se puede sacar adelante. Todo es una cuestión de confianza. Se tarda medio minuto en perderla y toda una vida en ganarla. Estamos en el proceso de ganarnos la confianza de las personas que nos puedan ayudar a mantener a flote al Arenteiro. Lo que palpé en la asamblea es que hay ganas e ilusión por echar una mano. No soy adivino, pero si no hubiese visto posibilidades de éxito no hubiese venido.

Pero no gana nada y tiene mucho que perder metiéndose en esta aventura...

Pues esto es muy sencillo, como la paradoja de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Merece la pena porque el Arenteiro está muy arraigado en la gente, con socios que lo llevan siendo cuarenta y cincuenta años. Solamente por esas personas merece la pena intentarlo. Ojalá por esa gente mayor podamos llevar al Arenteiro, con el tiempo, otra vez arriba.

¿Qué opciones cree que tiene el club de salir en Segunda RFEF?

Es complicado, pero imposible no es. El tiempo juega en nuestra contra, pero estamos llevando a cabo diferentes conversaciones que esperemos que fructifiquen. No es una quimera.

¿Cómo va a dirigir el club desde la distancia?

Pues cuento con un equipo directivo muy potente. Personas que ya estaban en la directiva y otras que se suman. En O Carballiño hay voluntad de trabajar para darle la vuelta a esto. Hay un poco de todo, gente que sabe de gestión deportiva, otros de gestión jurídica...Lo que voy a hacer es nombrar a un director financiero porque yo no doy para tanto. Necesito una persona que ordene las cuentas. También voy a convocar cuatro asambleas de socios al año, para informar y de cual es la situación.

Es consciente de que, si sale mal, ¿va a quedar marcado por la desaparición del club?

¿Y si sale bien? Yo no estoy aquí para pensar en echar culpas. La situación es muy compleja, pero hay gente remangándose e intentando ayudar, como Argimiro Marnotes, que es una persona que se viste por los pies y muy arenteirista. Quizá pecó de confiado, pero también tuvo el valor de intentarlo. Es una persona a la que no hay que reprocharle, sino agradecerle.

¿Hace esto por la espina clavada que le quedó con el Arosa? ¿Quiere demostrar algo?

No, de Vilagarcía pasé de pantalla. Y el relato que Manolo Abalo se inventó algún día le pasará factura porque tendrá un efecto búmeran cuando la justicia se pronuncie finalmente. Yo he pasado página, sólo estoy pensando en trabajar por y para el Arenteiro. Pido lealtad, que confíen en mi, tanto personal e institucional. Y lo que tenga que venir, que venga.

El vilagarciano perdió las elecciones del Arosa y ahora toma las riendas en O Carballiño José Paz (La Región)

Se dedica al sector inmobiliario en Madrid, ¿por qué tanto interés en ser presidente de un equipo de fútbol en Galicia?

Bueno, no es un interés personal ni profesional. Digamos que es algo que me dicta el corazón. No hay una razón aparente. No vengo a beneficiarme, sino a intentar aportar y a gestionar porque estoy convencido de que puedo hacerlo.

¿Cuál es ahora el siguiente paso?

Poner orden, frenar la entrada de agua y estabilizar el barco. Y a medio o largo plazo, ponerlo viento en popa a toda vela.

¿No sería mejor dejar que se hunda y refundar el club?

No. Somos el Arenteiro. Somos fuertes y resilientes. Refundar no entra dentro de mis planes. Mi filosofía es luchar. Soy un guerrero y voy a la batalla. En Vilagarcía no tuve la suerte de ser profeta en mi tierra, pero la profecía se va a forjar ahora.

A nivel profesional ya estuvo en esta situación...

He salido de un concurso de acreedores, hace unos días recibí el último auto levantando todos los embargos. Estar en esta situación ahora y haber pasado por ello me ha ayudado a tomar la decisión de tratar de ayudar al Arenteiro. Tengo mucha experiencia y demostraré que dentro del abismo hay plazos. Estamos en una situación crítica, pero no estamos muertos.