Los atletas cuntiense se suben al podio en Vigo

Los atletas cuntienses tuvieron una destacada actuación en el Autonómico de veteranos da

Los atletas veteranos del Cuntis tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Gallego celebrado hace en Vigo. Manuel Vieites Carballo logró la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros y en la de lanzamiento de jabalina M50. Antonio Javier Pereira Segade ganó en lanzamiento de martillo pesado, siendo subcampeón en martillo 6 kilos en la categoría M55.

Además, Dani García, representando a Rías Baixas, fue quinto en peso M45. Lamentablemente fue descalificado en los 5 km marcha cuando tenía la plata a su alcance. La prueba femenina de marcha la ganó Conchi Campos Fernández, concejala de Deportes del Concello de Cuntis, representando a Sada. También subió a lo más alto del podio Gabriel Martínez Limens, al proclamarse campeón gallego en 5 km marcha en la categoría M35.