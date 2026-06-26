La alero vasca Naroa Zabala es el primer fichaje del Mariscos Antón Cortegada de David Bernárdez

Naroa Zabala es el primer fichaje del Cortegada de David Bernárdez Magec Tías

La alero vasca Naroa Zabala (23 años, 1,75 metros) se convierte en el primer fichaje del Mariscos Antón Cortegada para la temporada 2026-2027. Llega procedente del Magec Tías Lanzarote, donde promedió 13,5 puntos y 5 rebotes, para valorar 14,7 de media por partido. La temporada anterior la disputó también en Liga Femenina 2, en las filas del Ointxe Mondragón, donde hizo unos buenos números también con 10 puntos y 4.4 rebotes de media.

Natural de Hondarribia, Zabala se formó en las categorías inferiores de Ointxe y es una jugadora que está en progresión, por lo que todavía no ha alcanzado su techo.

Desde el Cortegada destacan "su intensidad en ambos lados de la pista" y que llega "para aportar dinamismo, talento y ambición". Entre sus características, dicen desde el club, sobresale su rapidez a campo abierto, "es buena en el contraataque y en el juego de transición". Además de "una jugadora vertical de cara al aro, con capacidad para castigar desde el perímetro y una gran actitud defensiva. Sus manos rápidas, su intensidad y su desparpajo la convierten en una jugadora capaz de cambiar el ritmo de cualquier partido".

Naroa, a las órdenes del técnico vigués David Bernárdez, tratará de seguir demostrando su calidad en Vilagarcía. Se une a un proyecto que poco a poco va tomando forma, con las renovaciones de Cris Loureiro, Marta Sanmartín y María Angulo.