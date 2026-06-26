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Deportes

Jéssica Bouzas se cruza en Wimbledon con Potápova, número 28 del mundo

La vilagarciana inicia a partir del lunes el tercer Grand Slam de la temporada y tiene un duro escollo en primera ronda

Gonzalo Sánchez
26/06/2026 12:49
Jessi bouzas
Jéssica en Wimbledon | Cedida
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La tenista austriaca Anastasiya Potápova será la rival de Jéssica Bouzas en primera ronda del cuadro final del Wimbledon, que comienza el lunes en las pistas de hierba del All England Lawn Tennis. La vilagarciana se cruza con la actual número 28 del mundo, que en su día fue número uno mundial júnior ganando también Wimbledon en dicha categoría. Rusa pero nacionalizada austriaca, se trata de una jugadora de 25 años que en su palmarés tiene tres títulos en torneos WTA.

Será la segunda vez que Jéssica se cruce con Potápova, ante la que perdió en Indian Wells en 2025 tras una dura batalla que acabó 5-7, 6-4 y 7-5. En lo que va de temporada, la austriaca hizo muy buenos resultados en tierra, ya que fue finalista del WTA 500 de Austria, semifinalista del Mutua Madrid Open y llegó a cuarta ronda en Roma y Roland Garros. Potápova se presenta en Wimbledon tras jugar tres partidos en hierba, con una victoria sobre Suzan Lamens y derrotas ante Sonmez y Alexandrova. 

Bouzas Maneiro llega a Londres tras jugar las últimas semanas tres torneos sobre la superficie, saldados con tres victorias y tres derrotas. La vilagarciana llegó a octavos de final el pasado año en Wimbledon, un torneo que se le da bien. Lo comenzará como número 52 del ranking mundial.

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