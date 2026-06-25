Tono Campos, a sus 40 años, busca agrandar todavía más su leyenda en el Europeo de Pitesti

Diego Romero y Tono Campos, del Breogán, afrontan el Europeo de Maratón en Rumanía Cedida

La localidad rumana de Pitesti acoge desde hoy y hasta el domingo el Campeonato de Europa de Maratón de piragüismo, con una amplia representación de deportistas arousanos en la delegación española. Liderada por la leyenda de la modalidad Tono Campos, que a sus 40 años tratará de agrandar aún más un palmarés éxtraordinaria. El grovense se ha colgado 26 medallas en Mundiales y 18 en Europeos, pero ahí sigue, al pie del cañón, impulsado por su voracidad competitiva y su pasión por la canoa.

La competición arranca con las pruebas de corta distancia y las mangas clasificatorias, y las primeras finales son las directas del C1 Junior, masculino y femenino en una regata que tiene 3,4 kilómetros y donde se dan dos vueltas cortas y dos porteos. En la final C1 sénior femenina estará Noa Conde (Club de Piragüismo Rias Baixas Boiro), mientras que en la masculina competirá Diego Romero (Club CMDC Breogán do Grove).

El viernes comenzarán a disputarse las finales directas de las pruebas largas, con Kevin Longo (Club As Torres Romería Vikinga de Catoira) en la de C1 Sub 23 masculina. Mientras que sus compañeros de club Roi Davila y Miguel Custodia remarán la de C2 en categoría júnior. Izan Aliaga (Rias Baixas Boiro) remará en K1 Sub 23 en aguas rumanas. El sábado será el turno para el C1 sénior, donde la representación arousana correrá a cargo de Tono Campos, que a sus 40 años buscará decimonovena medalla en un Europeo (ganó 10 oros desde 2013). Campos estará acompañado por Fernando Busto (As Torres de Catoira). Los arousanos lucharán por conseguir un doblete en el podio como el del pasado año en Ponte de Lima.

El sábado por la tarde será el turno para el K1 sénior, con la presencia de Adrián Prada y Brais Sánchez (Rías Baixas Boiro). El domingo repetirán Campos y Romero, formando dupla en el C2, disciplina en la que el palmarés del grovense también espectacular en citas continentales, con (3 oros, 1 plata y 3 bronces). También el domingo, en K2 sénior, competirá Joaquín Iglesias (Rías Baixas Boiro) junto a Adrián Martín (Piragüismo Aranjuez).