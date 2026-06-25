Luis Treviño: “La gente está encantada de venir a Galicia”

Luis Treviño se pasó el día de ayer ultimando los preparativos en los campos de la playa Compostela Freiría

Todo está listo en playa Compostela para acoger la Liga Nacional de Fútbol Playa a partir de esta tarde, con la disputa de otras cuatro jornadas por concentración de la Segunda División, que comenzó el pasado fin de semana en Roses (Girona).

El Talitrus, anfitrión, se estrena en casa a partir de las 20 horas ante el CD Higicontrol Melilla, uno de los grandes favoritos a luchar por el ascenso. Son un total de 12 los equipos que compiten desde hoy y hasta el domingo en la capital arousana. La Segunda Nacional se divide en dos grupos de doce y se juegan cuatro jornadas de liga en tres concentraciones. Los campeones ascienden, mientras que los clasificados en los puestos segundo y tercero disputan el play-off.

La jornada de hoy en el arenal vilagarciano, donde se han colocado redes perimetrales, andamiaje para la realización televisiva y unas gradas supletorias para unas 150 personas sentadas, comenzará a las 17.30 horas con partidos simultáneos en ambos campos. Serán Platja de Roses d’Espi i Lleure catalán vs Alicante y Black Wolf Academy catalán vs CD Rivas Jarama madrileño. Para las 18.45 horas están programados los partidos Torrejón vs Águilas murciano y Spartan Beach Soccer valenciano vs Los Alzázeres murciano. Mientras que los últimos partidos del día, a las 20 horas, medirán al líder Playas San Javier con el Bahía de Mazarrón Beach Soccer en el derbi murciano, y el citado duelo entre el Talitrus, que llega a esta concentración séptimo en la tabla con 6 puntos, ante un Melilla que es sexto, también con un balance de dos victorias y dos derrotas.

El equipo de Luis Treviño afronta con ilusión este debut en casa, consciente de la dificultad por el nivel de los rivales que tendrá delante. Liderado por jugadores como el internacional sub 20 venezolano Darvin Abache o Anderson da Silva, con pasado en el San Lorenzo de Almagro argentino, el Talitrus quiere agradar en esta primera temporada en Segunda Nacional, en la que cuenta también con jugadores jóvenes de la zona, como el juvenil del Arosa Isma Herbón. “En general, creo que tenemos buen grupito. Yo por lo menos me sorprendí por el rendimiento que dimos en Girona la semana pasada”, explica Treviño, que está impulsado el fútbol playa en Galicia de la mano de la Federación, y con el apoyo del Concello de Vilagarcía.

“Somos un equipo inexperto y joven y Melilla tiene varios jugadores que ya están en dinámica de selecciones españolas”, advierte. "Para nosotros todo es un aprendizaje y tratamos de disfrutarlo”. Si bien el gran objetivo es arraigar la modalidad en Galicia y conseguir atraer jugadores.

Ayer ya comenzaron a llegar los equipos, que están alojados en diferentes puntos de O Salnés. Y no vienen solos, ya que en algún caso, como el del Aguilas, “son 55 personas las que han viajado”. Y es que Treviño asegura que “la gente está encantada de venir a Galicia, Queremos que se lleven una buena impresión”. Y para ello, el propio Treviño se está desviviendo para que dejar la mejor imagen posible. Ayer mismo, el responsable del Talitrus se pasó el día realizando diversas tareas de acondicionamiento en los dos campos de fútbol playa de A Compostela, donde se vivirán intensas jornadas hasta el domingo, amenizadas con música.