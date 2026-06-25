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Deportes

Jéssica Bouzas se despide de Eastbourne y pone rumbo a Wimbledon

Perdió en octavos de forma clara ante Madison Keys por 6-0 y 6-1

Gonzalo Sánchez
25/06/2026 06:05
Paris (France), 26/05/2026.- Jessica Bouzas Maneiro of Spain hits a forehand during her Women's 1st round match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May 2026. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Jessica Bouzas enfila ya su tercera Grand Slam de la temporada, tras disputar tres torneos en hierba que saldó con tres victorias y tres derrotas 
EFE
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Jéssica Bouzas se despidió del Lexus Eastbourne Open, último test de preparación en hierba antes de Wimbledon, al perder ayer en octavos de final de forma contundente con la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en menos de una hora de juego. 

La vilagarciana, que se cruzaba por primera vez ante una de las mejores jugadoras del mundo, que hace sólo unos meses era top 5 en el ranking mundial después de ganar el Open de Australia en 2025 a Aryna Sabalenka, no consiguió entrar en ningún momento en el partido, Sólo ganó la mitad de los puntos con su primer saque y apenas tuvo opciones con el segundo (3/19) ante una experimentada Keys, de 31 años, muy presionante. Al resto, la vilagarciana sólo tuvo dos oportunidades de ruptura y ambas fueron salvadas por su rival. 

Bouzas se desplazará ahora unos kilómetros al norte de Inglaterra, desde Eastbourne a Londres, para jugar su tercer Grand Slam del año, en Wimbledon, que sortea mañana viernes su cuadro de juego.

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