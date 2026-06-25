Jéssica Bouzas se despide de Eastbourne y pone rumbo a Wimbledon

Jessica Bouzas enfila ya su tercera Grand Slam de la temporada, tras disputar tres torneos en hierba que saldó con tres victorias y tres derrotas EFE

Jéssica Bouzas se despidió del Lexus Eastbourne Open, último test de preparación en hierba antes de Wimbledon, al perder ayer en octavos de final de forma contundente con la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en menos de una hora de juego.

La vilagarciana, que se cruzaba por primera vez ante una de las mejores jugadoras del mundo, que hace sólo unos meses era top 5 en el ranking mundial después de ganar el Open de Australia en 2025 a Aryna Sabalenka, no consiguió entrar en ningún momento en el partido, Sólo ganó la mitad de los puntos con su primer saque y apenas tuvo opciones con el segundo (3/19) ante una experimentada Keys, de 31 años, muy presionante. Al resto, la vilagarciana sólo tuvo dos oportunidades de ruptura y ambas fueron salvadas por su rival.

Bouzas se desplazará ahora unos kilómetros al norte de Inglaterra, desde Eastbourne a Londres, para jugar su tercer Grand Slam del año, en Wimbledon, que sortea mañana viernes su cuadro de juego.