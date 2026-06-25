El Talitrus Fútbol Playa ya disfruta en casa

Fran Rañales marcó el primer gol de los anfitriones del Talitrus en la derrota ante el Melilla Mónica Ferreirós

A Compostela acogió esta tarde la quinta jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa, la primera de las cuatro que se celebran estos días en Vilagarcía. Un total de doce equipos disputaron seis partidos en los dos campos del arenal de la capital arousana a lo largo de la tarde. Con buen ambiente y bastante público, sobre todo en el último turno para ver en liza a los anfitriones del Talitrus.

El equipo de Luis Treviño perdió 5-2 contra el Melilla, un rival que demostró tener muchas más horas de experiencia sobre la arena que los anfitriones, cuyo triunfo estos días es poder disfrutar en casa de la competición en su primer año de vida.

Bastante público disfrutó de esta primera jornada en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los locales dieron la cara e incluso nivelaron el marcador en dos ocasiones con los tantos de Fran Rañales y del vilagarciano Pedro Gómez, a pase del capitán Anxo Fernández. Pero la resistencia gallega aguantó hasta el tercer tiempo de doce minutos. Una espectacular chilena de Ruchdi Mohamed (prácticamente todos los judadores melillenses las hacían con facilidad), acabó por desnivelar el duelo, imponiéndose a lógica. Farid e Ismael Amar, con una preciosa vaselina, pusieron el 5-2 final.

os remates de chilena son una acción técnica recurrente en esta modalidad del fútbol Mónica Ferreirós

La jornada se abrió con la victoria de Alicante por 5-3 ante el Platja de Roses d’Espi i Lleure catalán, mientras que en el otro campo el Black Wolf Academy catalán se impuso 6-3 al CD Rivas Jarama madrileño, con dobletes de Maxim Zuppiroli, uno de los destacados ayer, y de Martí Ramírez.

En el segundo turno, el Torrejón venció 6-2 al Águilas murciano, mientras que el duelo entre el Spartan Beach Soccer valenciano y el Los Alcázeres murciano acabó en empate 5-5. Mientras que para cerrar el día, forma paralela al debut del equipo anfitrión, jugó el líder de la liga, el Playas San Javier, que se impuso al Bahía de Mazarrón Beach Soccer en el derbi murciano por un contundente 6-1, por lo que sigue contando todos sus partidos por victorias.

El Playas San Javier, que este viernes se enfrenta al Talitrus, volvió a ganar ayer y lidera la liga con pleno de victorias Mónica Ferreirós

La jornada de este viernes comienza a las 17.30 horas con los partidos Águilas vs Black Wolf Academy y Los Alcázeres vs Melilla. A las 18.45 se juegan los duelos Bahía de Mazarrón vs Roses y Rivas vs Spartan. Mientras que a las 20 horas repetirá en el último turno del día el Talitrus, esta vez ante el líder San Javier. Otro duro y exigente duelo para los de Luis Treviño. En el otro campo jugarán Alicante y Torrejón.