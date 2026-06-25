El Céltiga reúne este sábado a más de doscientas personas para celebrar su centenario con una gran comida en A Lonxa

El Céltiga, que cumple 100 años esta temporada, lo celebra este sábado por todo lo alto en A Illa. Los directivos Jose Manuel Velloso y Suso Fontán muestran la camiseta conmemorativa Mónica Ferreirós

El Céltiga celebra este sábado su centenario con una comida en A Lonxa Nova de A Illa a la que acudirán más de doscientas personas. La directiva que presidente José Ricardo Dios, "Harry", ha preparado una larga jornada de fiesta para conmemorar el aniversario, con diferentes actos a lo largo de todo el día. Empezarán a las 12 horas con una misa en la iglesia parroquial de San Xulián, previa a la gran "xuntanza" que reunirá a futbolistas, entrenadores y directivos que a lo largo de las últimas décadas han formado parte de la entidad.

Será una comida de reencuentros, nostalgia y muchas anécdotas. Además acudirán aficionados y socios, y también autoridades, con representación de la corporación municipal y el alcalde, Luis Arosa, el presidente de la Diputación, Luis López, miembros de la Real Federación Española de Fútbol y el presidente de la Gallega, Pablo Prieto. También estará representado el RC Celta, a través de su director de Fútbol, Marco Garcés, y tampoco faltará representantes de la Peña Carcamáns.

A las 13:30 horas comenzará la comida en A Lonxa, amenizada por el grupo musical "Soul Rivers" de Pontevedra. El club ha contratado una empresa de catering y el coste por persona es de 60 euros. Incluye una Sesión Vermú con "xamón, ibéricos e queixo, croquetas, tortilla, twister, pementos e empanada". En el primer plato figuran "mexillóns ao vapor" y por supuesto "pulpo á feira", mientras que en el segundo los asistentes degustarán merluza y carrilleras con guarnición. Todo ello regado con vinos, agua y refrescos. En cuanto al postre, el menú se cierra con "cañas e melindres" y por supuesto incluye café y chupitos.

Está confirmada la presencia de exentrenadores y exjugadores de diferentes épocas, también de expresidentes, así como familiares de los que desgraciadamente han fallecido. Y es que el Céltiga prepara varios actos de homenaje durante la comida, en la que habrá proyección de vídeos y muchas sorpresas. Las personas interesadas en participar en esta efeméride todavía están a tiempo de apuntarse, ya que el plazo se cierra este viernes. Pueden adquirir los tickets en A Taberna dos Baláns, Restaurante A Meca y el Bar Cachopo. También disponen de más información en el número de teléfono 679 681 124 (horario de atención de tarde).

Hasta A Illa vendrán personas desplazadas de diferentes partes de Galicia que en su día formaron parte del club rojiblanco. Todas ellas podrán visitar la sala de exposiciones del Auditorio municipal, donde desde el pasado mes de abril el Céltiga recoge sus cien años de historia a través de una muestra fotográfica, merced al trabajo de Juan Ricardo Rivas y Dani Gondar.

Los festejos del centenario seguirán por la noche, ya que el Céltiga organiza el denominado "Festival do Centenario" a partir de las 21.30 horas, con las actuaciones de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, 9Louro, Amovida y J MB Disco Móbil. Por lo que la fiesta se alargará hasta la madrugada en A Illa.

Renuevan Manu Táboas y Santi Figueroa

Al margen de organizar esta gran fiesta del Centenario, el club sigue inmerso en el trabajo de confección de la plantilla para competir la próxima temporada en Tercera RFEF. El lateral Santi Figueroa y el portero Manu Táboas se unen a la lista de renovaciones, en la que figuran Carlos, Óscar, Julio, Giráldez y Nico.

En el capitulo de bajas, no continúa en el Salvador Otero el pichichi Adri Rodríguez, que ha optado por aceptar la oferta económica de la Sarriana, recién descendida a Tercera. La baja del vigués, que marcó 18 goles el pasado año, obligará al director deportivo Edu Charlín y al técnico Luis Carro a encontrar un reemplazo de garantías en el mercado, algo que no es nada sencillo.