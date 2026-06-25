El Boiro pesca un delantero centro de área en la Tercera RFEF de Castilla y León
El pucelano Óscar González, de 26 años, viene de hacer 10 goles en el Almazán. Formará dupla con Juan Cambón en ataque
El CD Boiro anuncia el fichaje del delantero pucelano Óscar González, de 26 años y que llega procedente del Almazán, de la Tercera RFEF de Castilla y Léon, donde marcó 10 goles la última temporada. Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, jugó en Segunda B con el filial pucelano y con el Unionistas de Salamanca. También pasó por el filial del Mirandés, en Tercera, y por el del Burgos, con el que jugó en Segunda RFEF. Las cuatro últimas campañas las disputó en diferentes equipos de Tercera, como Acero (Valencia), Atlético Bembibre y el propio Almazán, donde viene de firmar su mejor registro goleador.
Óscar se suma a Juan Cambón en la delantera del Boiro. El técnico Jose Tizón explica que tuvieron que traer este refuerzo del grupo castellano-leonés porque "el mercado gallego está muy caro". Se trata de un ariete con unas características diferentes a las del coruñés, con el que se puede complementar. "Queríamos un nueve que fije a los centrales, con presencia en área, con juego de espaldas y aéreo", comenta Tizón. "Llevábamos un mes detrás de Óscar. Le vimos muchos partidos y estuvimos pidiendo referencias, creemos que nos va a encajar". La clave del fichaje ha sido la gestión de la directiva que preside Marcos Martínez, ya que el nuevo refuerzo compaginará el fútbol con un trabajo en Boiro.