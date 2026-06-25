El Boiro pesca un delantero centro de área en la Tercera RFEF de Castilla y León

El delantero Óscar González es nuevo jugador del CD Boiro CD Boiro

El CD Boiro anuncia el fichaje del delantero pucelano Óscar González, de 26 años y que llega procedente del Almazán, de la Tercera RFEF de Castilla y Léon, donde marcó 10 goles la última temporada. Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, jugó en Segunda B con el filial pucelano y con el Unionistas de Salamanca. También pasó por el filial del Mirandés, en Tercera, y por el del Burgos, con el que jugó en Segunda RFEF. Las cuatro últimas campañas las disputó en diferentes equipos de Tercera, como Acero (Valencia), Atlético Bembibre y el propio Almazán, donde viene de firmar su mejor registro goleador.

Óscar se suma a Juan Cambón en la delantera del Boiro. El técnico Jose Tizón explica que tuvieron que traer este refuerzo del grupo castellano-leonés porque "el mercado gallego está muy caro". Se trata de un ariete con unas características diferentes a las del coruñés, con el que se puede complementar. "Queríamos un nueve que fije a los centrales, con presencia en área, con juego de espaldas y aéreo", comenta Tizón. "Llevábamos un mes detrás de Óscar. Le vimos muchos partidos y estuvimos pidiendo referencias, creemos que nos va a encajar". La clave del fichaje ha sido la gestión de la directiva que preside Marcos Martínez, ya que el nuevo refuerzo compaginará el fútbol con un trabajo en Boiro.