El Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience reúne a más de 30 equipos en el pabellón Castelao

Iria Rubianes en acción durante la jornada de esta mañana en Castelao Gonzalo Salgado

Arrancó esta mañana en el pabellón Castelao una nueva edición del Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience, el evento que organiza el CLB y que cuenta con la participación de más de 30 equipos de diferentes categorías, desde minibasket hasta junior, consolidándose como una de las citas veraniegas de referencia para el baloncesto formativo en la comarca.

Durante las dos primeras jornadas se disputa la fase regular del torneo 3x3, con partidos continuados en cuatro pistas simultáneas y un formato diseñado para garantizar la máxima participación de todos los equipos. El sábado se disputarán las fases finales de cada categoría, donde se decidirán los campeones del Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience 2026, poniendo el broche a un fin de semana cargado de emoción y deporte.

El baloncesto no se detiene en Vilagarcía en verano Gonzalo Salgado

Además de la competición principal, el evento contará con concursos de tiro y concurso de mates, actividades que buscan reforzar el carácter lúdico del torneo y fomentar la participación de jugadores y público.

Desde la organización se destaca el crecimiento del evento y el compromiso de clubes, familias y jugadores: “El objetivo es que todos los participantes jueguen muchos partidos, disfruten del baloncesto y vivan una experiencia de verano diferente, en un ambiente de convivencia y deporte”.

El evento se disputa para diferentes edades y disputa sus fases finales el sábado Gonzalo Salgado

El Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience sigue apostando por un formato dinámico, con partidos de corta duración y alta intensidad, que permite una gran rotación de jugadores y un ritmo continuo de competición. El torneo concluirá el sábado con la ceremonia de clausura y entrega de premios a las 13:30 horas, tras la disputa de las finales de cada categoría.