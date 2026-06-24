Un nuevo verano con la Selección Española para la vilagarciana Irene Noya

Irene vuelve a formar parte de la Selección Española en una cita internacional cedida

La joven pívot vilagarciana Irene Noya vuelve a tener un verano ajetreado con la Selección Española de baloncesto. Si hace un año disputó el Campeonato del Mundo U19, colgándose la medalla de bronce en la República Checa, esta vez se encuentra inmersa en la preparación del Campeonato de Europa U20 que se celebra en Lituania del 4 al 12 de julio.

Irene inició en Calatayud el pasado día 8 de junio la concentración, en una selección que se nutre de la mayoría de jugadoras que se subieron al podio en el Mundial el pasado año. España disputó el pasado fin de semana un torneo de preparación en Sanlúcar de Barrameda, donde se enfrentó a Bélgica, Alemania y Hungría, saldado con una victoria y dos derrotas. En el triunfo ante las alemanas por 79-42, la vilagarciana fue una de las destacadas en anotación de su equipo, con 10 puntos. Lo mismo ocurrió en la derrota por 59-61 ante Hungría, ya que tras Carla Osma (13) y Anais Rodríguez (10), Irene Noya fue la tercera en anotación de España U20 al aportar 9 puntos.

Irene Noya en una acción del partido de preparación ante Bélgica cedida

Los próximos encuentros de preparación, ya los últimos, serán ante Letonia el domingo y el lunes. España está encuadrado en el Grupo A del Europeo junto a Israel, ante la que debutará el 4 de julio, Lituania y Croacia. En total participan un total de 16 selecciones y la U20 que dirige el seleccionador Rubén Burgos defiende el título logrado el pasado año en Matosinhos (Portugal). Desde que se celebra el Europeo en esta categoría (año 200), España es el país más laureado en la cita continental con 10 oros, además de 4 platas y un bronce.

La posibilidad de disputar esta nueva cita con la selección es un ilusionante reto para la jugadora que dio sus primeros pasos en el CLB, y que con catorce años hizo las maletas para irse a Barcelona y continuar su formación en el Siglo XXI, donde estuvo cuatro años. Desde la pasada temporada, Irene juega la liga universitaria norteamericana en las filas de la Universidad de Illinois, donde este curso promedió 1.2 puntos y 1.2 rebotes en 5.6 minutos en pista. En el March Madness de la NCAA, el cuadro final del torneo universitario de baloncesto, Illinois ganó a Colorado Buffaloes en primera ronda y cayó en la segunda ante Vanderbilt.