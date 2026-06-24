La suerte de aprender a las órdenes de los referentes del basket vilagarciano masculino actual

Una treintena de niños y niñas disfrutan esta semanas a las órdenes de Martín, Pablo y Óscar Gonzalo Salgado

El jugador vilagarciano del COB Martín Fernández puso en marcha esta semana la primera edición de las Jornadas de Tecnificación de baloncesto, en las que una treintena de jóvenes de diferentes edades tienen la posibilidad de entrenar aspectos de técnica individual a las órdenes del jugador de Primera FEB.

Acompañado por su hermano Pablo y por Óscar Castaño, ambos jugadores del Sigaltec, Martín ha organizado para los participantes distintas competiciones de 2x2 y 3x3, con el objetivo de poder aplicar los fundamentos técnicos trabajados en estas jornadas. Además, realizan trabajo físico y de tiro, todo adaptado a edades y niveles y en grupos reducidos.

Esta primera edición, que se prolonga hasta mañana viernes, ha tenido una espectacular acogida, por lo que Martín le dará continuidad en el futuro. “Es algo que llevaba tiempo pensando y madurando. Este año le di forma y me aventuré a hacerlo. Durante cinco días entrenan como lo hago yo en verano”, explica el escolta vilagarciano de 1,94 metros de estatura, referente del baloncesto masculino en Arousa, que viene de firmar un muy buen curso con 7,8 puntos, 2,1 rebotes y 7,7 de valoración en casi 13 minutos por partido.