El CLB inicia su nueva etapa con Nuria Rubio a la cabeza

Nuria Rubio asume la presidencia del CLB tras el nuevo acuerdo Mónica Ferreirós

El CLB ya cuenta con su primera junta directiva. La nueva entidad de baloncesto formativo dio un paso decisivo a última hora con la firma del acta fundacional por todas las partes, un documento que ahora seguirá los trámites administrativos correspondientes para su oficialización a todos los niveles. La primera directiva estará presidida por Nuria Rubio.

Por otro lado, Alejandra Nogueira ejercerá como vicepresidenta, Alba Gorgoso asumirá la secretaría y Gustavo Andújar será el tesorero. La junta se completa con Jorge Freijeiro y Diego Doval como vocales.

El nuevo CLB recoge ahora la estructura y dota de oficialidad al proyecto común que hace 12 años pusieron en marcha Basket Base Club y Cortegada, los dos clubes históricos del baloncesto vilagarciano.

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Aquella apuesta permitió ordenar durante más de una década buena parte de la cantera masculina y femenina de la ciudad, generando un espacio compartido para la formación de jugadores y jugadoras. El paso dado ahora supone consolidar ese camino bajo una estructura jurídica propia, con una directiva específica y con capacidad para afrontar los retos deportivos, económicos y sociales de la nueva entidad.

El club nace con el compromiso de velar por la continuidad y la progresión de un modelo formativo que ya venía funcionando, pero que ahora contará con personalidad propia. La presidenta del CLB, Nuria Rubio, puso el acento en el carácter colectivo del proceso.

“Queremos agradecer el esfuerzo realizado por todas las personas que hace 12 años creyeron en la unidad de tres clubes y formaron el CLB. Aquel proyecto, hoy podemos decir que se acaba de consolidar dando un paso muy importante, como es dotar al club de estructura jurídica”, señala.

Rubio subraya además que la prioridad será garantizar la continuidad de la práctica deportiva para las jugadoras y jugadores de la ciudad. “Seguir dando cobertura a todos los chicos y chicas para que puedan practicar baloncesto en Vilagarcía es nuestra prioridad, formándolos desde los valores de compañerismo, respeto y esfuerzo”, añade.

Uno de los primeros cometidos de la nueva junta será establecer la estructura económica necesaria para el correcto funcionamiento de la entidad.

La directiva también considera prioritario reforzar la comunicación con las familias, al entender que el mayor patrimonio del club es precisamente el humano y todas las conexiones que se pueden establecer a través de la colaboración y la implicación de padres y madres de los jugadores y jugadoras del club vilagarciano, que ahora inicia un nuevo camino.

Con la firma del acta fundacional, el CLB inicia formalmente una nueva etapa. Por delante quedan los trámites administrativos, la configuración interna de la entidad y la planificación de una temporada que deberá servir para asentar el nuevo modelo de club.