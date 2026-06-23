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Diario de Arousa

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Deportes

Pontecesures acolle o II Torneo Feminino con catorce equipos da comarca arousá

María Caldas
23/06/2026 16:59
Torneo Feminino 2
A alcaldesa co equipo local
Cedida
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O Concello de Pontecesures presentou oficialmente o II Torneo de Fútbol Feminino, unha iniciativa que consolida a aposta da administración local pola promoción do deporte feminino e pola creación de espazos de participación, visibilidade e igualdade a través da práctica deportiva. 

O torneo celebrarase o vindeiro 27 de xuño a partir das 17:00 horas no Campo de Fútbol Ramón Diéguez e contará coa participación dos equipos Bastavales UD, CD Rois, Laiño CF e As Ullas de Pontecesures.

A competición converterá novamente a vila nun punto de encontro para o fútbol feminino e para a difusión dos valores asociados ao deporte entre a veciñanza. “Desde o Concello de Pontecesures seguimos traballando para impulsar iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades no ámbito deportivo, apoiando especialmente o deporte feminino e creando referentes para as novas xeracións”, sinalou a alcaldesa Maite Tocino.

A rexedora subliñou tamén que “este torneo é unha mostra do compromiso municipal coa promoción da práctica deportiva entre as mulleres e co recoñecemento do esforzo, a dedicación e o talento das deportistas”, poñendo en valor o traballo de As Ullas.

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