Jéssica Bouzas avanza en Eastbourne y se medirá en segunda ronda a Madison Keys

Jéssica Bouzas está disputando en el sur de Inglaterra su tercer torneo en hierba de la temporada, antes de Wimbledon da

Jéssica Bouzas debutó con victoria en el Lexus Eastbourne Open, un WTA 250 que es su último test de preparación en hierba antes de Wimbledon. La vilagarciana ganó en el sur de Inglaterra a la británica Alicia Dudeney por 6-0 y 6-3 en poco más de una hora de juego.

En su quinto partido en las últimas semanas sobre hierba, la joven arousana volvió a mostrar muy buen juego y mejores sensaciones en esta superficie. En sólo 26 minutos se apuntó el primer set, ganado 29 de los 40 puntos disputados. Pasó el rodillo y se lo llevó en blanco ante una rival también de 23 años. En el segundo empezó bien y se puso 2-0, aunque llegó la reacción de Dudeney con tres juegos seguidos para mandar 3-2. Bouzas Maneiro, muy enfocada, no dudó tras ceder por primera vez su servicio en el partido, por lo que no dio opción a la remontada y ganó cuatro juegos seguidos para meterse en segunda ronda.

Su rival en octavos de final será la estadounidense Madison Keys, una de las mejores jugadoras del mundo que hace sólo unos meses eran top 5 en el ranking WTA después de ganar el Open de Australia en 2025 a Aryna Sabalenka. Será la primera vez que Bouzas se enfrente a la experimentada Keys, de 31 años,

El duelo contra la tenista de Illinois será una buena piedra de toque antes de Wimbledon, que comienza en unos días. El viernes será el sorteo y Jéssica conocerá su camino en el cuadro final del tercer Grand Slam de la temporada, al que llegará como top 50 del mundo, ya que es número 48 esta semana.