El Céltiga anuncia la continuidad de Nico y de Girádez

Nico ya es un jugador importante en la historia del Céltiga, donde cumplirá su novena temporada Mónica Ferreirós

El Céltiga anuncia las renovaciones de David Giráldez y Nico, por lo que continúa sumando piezas importantes del núcleo duro de Luis Carro. El centrocampista vigués cumplirá su quinta temporada en el Salvador Otero, mientras que para el rápido jugador de banda, que alterna las posiciones de lateral y extremo, será su sexta campaña seguida en A Illa, a la que suma otras tres en dos etapas anteriores, por lo que se trata de un futbolista que ya es historia del Céltiga en cuanto a número de partidos disputados.

Giráldez y Nico se suman a una lista de renovaciones en las que figuran Carlos Gómez, Óscar Iglesias y Julio Rey.

Bajas

Por lo que respecta al capítulo de bajas, el lateral izquierdo Dani Prada se suma a Pedro Delgado y ficha por el Villalonga. Tampoco sigue Álex Rodríguez (Alondras), ni Marcos Blanco, que baraja varias ofertas. El Céltiga también se queda sin dos futbolistas que apuntan a Segunda RFEF. Se trata del joven portero del 20 años Antón Pérez, que está en el radar del Arosa, y del defensa Rubi Casás, que apunta al Ourense CF.