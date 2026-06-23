El Álex Ferguson de Burgáns

Pénjamo seguirá al frente del cuerpo técnico del CJ Cambados, un cluub que da continuidad a profesionales de la casa que han demostrado su valía Mónica Ferreirós

Rubén Cornes “Pénjamo” cumplirá su séptima temporada seguida al frente del CJ Cambados, convirtiéndose de esta forma en el particular “Álex Ferguson” del club de Burgáns. Ni siquiera el descenso a Preferente ha mermado la confianza de la directiva de Eladio Oubiña en Pénjamo, que volverá a encabezar un proyecto en el que Jon Ríos asume la dirección deportiva en sustitución de Daniel Fol, que por motivos personales da un paso al lado en este apartado, aunque sigue colaborando y formando parte de la estructura del club.

“Seguimos tendo ilusión polo proxecto e sentímonos valorados”, explica el cambadés a la hora de analizar su decisión de continuar. “Creo que todavía temos retos por diante e gañas de seguir dando pasos xuntos. A confianza do clube en nós é suficiente para seguir dando o mellor”.

Después de seis años en el banquillo de Burgáns, Rubén mantiene “a mesma ilusión do primeiro día”, y considera que “podemos aportar ao equipo, polo que seguiremos traballando coa máxima dedicación para axudar ao Cambados a seguir avanzando”.

La renovación de Pénjamo es el primer paso para contar con una plantilla que competitiva. “No vamos a salir con la presión ni la responsabilidad del ascenso. El primer objetivo es salvar la categoría, conocemos bien la Preferente y sabemos que es una liga igualada”, explica el presidete Eladio Oubiña. “Nosotros vamos a salir con la idea inicial de salvarnos y a partir de febrero veremos donde estamos y por lo que podemos luchar”.

“¿Cómo no vamos a confiar en Pen?”, dice el presidente “Él nunca tuvo reparo en continuar la pasada temporada, aún sabiendo de las limitaciones económicas y deportivas, ya que el ascenso nos llegó de uhna manera inesperada, quizá no estábamos preparados para ese ascenso, que llegó muy tarde y nos limitó el mercado”. Oubiña sabe que para el proyecto del CJ Cambados no hay mejor que Pénjamo para el banquillo. “Hay confianza mutua, él es una persona de la casa y el año pasado entendió la situación del club de hasta donde podíamos llegar, descendimos pero estamos completamente saneados. Hay estabilidad económica y la idea es intentar hacer una plantilla competitiva, dándole continuidad a mucha gente que estaba en Tercera”.

Conde y Noel, en el radar de varios equipos

Serán varios los jugadores importantes que continuarán en Cambados. Pero también hay bajas, como las de Seydou y Álex Fernández, que ficharon por el Atios, y Nico Fernánez, que firmó en el Villalonga. Tampoco seguirán los sub 23 David Conde y Noel, que tienen mercado en Tercera e incluso en Segunda RFEF, ya que el Ourense CF está interesado en el portero catoirense, mientras que el mediapunta está en la órbita del Somozas, que ahora es el filial del Racing de Ferrol.

David Conde maneja ofertas del Segunda RFEF y en Cambados son conscientes de que no seguirá Mónica Ferreirós

Renovación en A Senra y fichaje en San Pedro

Por lo que respecta al Ribadumia, el equipo de A Senra mantiene la hoja de ruta que se marcó tras el ascenso, que pasa por contar con el grueso de la plantilla que se proclamó campeona de liga. En las últimas horas el club anunció la renovación de Oumar Sidibé, que 36 años cumplirá su segunda temporada seguida en el club. Además promociona desde la cantera el portero Yago Serantes.

De esta forma el técnico marinense Fran Blanco tiene muy avanzado el equipo, puesto que ya cuenta con un toral de 17 futbolistas. Y es que también siguen Eloy Fariña, Nico Fariña, Manu Otero, Nico Casalderrey, Fer Santalo, Lucas García, Pedro Giménez, Pablo Dela, Joel Rebolo, Cris López, Novegil, Lucas Gallego, Bugallo y Cheri. A todos ellos se suma Pablo Galiñanes, que también promociona desde el equipo filial.

Por su parte, el Villalonga anunció el fichaje del lateral izquierdo Dani Prada, que llega procedente del Céltiga a San Pedro.

Los rivales del grupo

En cuanto a rivales, finalizadas las fases de ascenso, Cambados, Ribadumia y Villalonga ya saben que compartirá el grupo 2 con Marín, Beluso, Moaña, Alertanavia, Atlántida Matamá, Valladares, Areas, Juvenil, Porriño, Atios, Cented Academy, Lemos, Barbadás, Atlético Arnoia y Verín.