Vilagarcía se prepara para recibir a la Liga Nacional de Fútbol Playa

Luis Treviño, Carlos Coira, Alberto Varela, Jose Manuel Fernández y Álvaro Carou, en la presentación de la Liga Nacional de Fútbol Playa que acogerá desde el jueves Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Liga Nacional de Fútbol Playa aterriza el jueves en el arenal vilagarciano de A Compostela, que acogerá la segunda jornada de la Segunda División, con el Talitrus como anfitrión. Su responsable, Luis Treviño, estuvo respaldado esta mañana en la presentación del evento por el alcalde Alberto Varela, el vicepresidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Jose Manuel Fernández, y por los concejales Carlos Coira y Álvaro Carou, que llevan tiempo trabajando de la mano para conseguir que la playa sea un espacio de referencia no sólo lúdico, sino también deportivo.

Vilagarcía recoge el testigo de Roses (Girona), donde se celebró la primera jornada por concentración, en la que cada equipo disputa cuatro partidos. El Talitrus vilagarciano se estrenó con dos victorias y dos derrotas, por lo que ocupa la séptima plaza en una clasificación de 12 equipos, puesto que la Segunda Nacional cuenta con 24 divididos en dos grupos. En Vilagarcía se jugarán un total de 24 encuentros, en jornada de tarde los primeros tres días y se cerrará en la matinal del domingo.

El Concello está colocando redes petrimetrales y gradas en los campos de fútbol playa de A Compostela Gonzalo Salgado

El equipo de Treviño afrontará cuatro exigentes duelos en casa. El jueves se medirá al C. D. Higicontrol Melilla, el viernes al Playas de San Javier murciano, que es líder con pleno de victorias. El viernes jugará contra al Platja de Roses d’Esp i Lleure catalán, que ya es cuarto, y cerrará esta segunda concentración el domingo ante el A.D. Torrejon C.F. Por lo que será un duro calendario.

“Temos a sorte de poder ter aquí este evento gracias ao traballo de Talitrus e Luis Treviño, e da Federación Galega de Fútbol”, reconoció Coira. Los agradecimientos fueron cruzados y mutuos, ya que Jose Manuel Fernández también destacó la apuesta del Concello, volcándose con el proyecto para que la capital arousana sea sede de una competición que atraerá a unas setecientas personas este fin de semana. “O máis profundo agradecemento ao Concello porque están empuxando e amparando con estas instalacións na praia Compostela, que son excepcionais”.

Treviño explicó que “desde el primer momento” el trabajo que realizó “mano a mano” con la RFGF les ha permitido llegar hasta este punto, en el que no solo cuentan con el primer equipo gallego en la historia en Liga Nacional, sino que también van a ejercer de anfitriones en un arenal al que hace años la Fundación de Deportes ya sacó partido con la organización de torneos de fútbol playa de ámbito local, como recordó el propio Treviño. Pero esto es otro nivel y pone a la ciudad en el mapa del fútbol playa estatal. “Esperemos que sea vistoso y atractivo para la gente y disfrute con el fútbol playa”.

El alcalde Alberto Varela felicitó a Treviño por su empeño para poner en marcha todo esto, al igual que a la Federación. “Temos unha praia que é froito dunha rexeneración de areal importante, que se está dinamizando con moitas actividades, e este evento axuda porque o fútbol praia é moi vistoso”. En dos campos de fútbol playa se están instalando gradas para 300 espectadores, además se han colocado una redes perimetrales que ya quedarán fijadas en el arenal durante todo el año, mejorando considerablemente el recinto deportivo. Además se instalaran diferentes carpas, banquillos y también andamios para las cámaras de televisión, ya que la Liga Nacional de Fútbol Playa en su jornada en Vilagarcía será retransmitida para toda España.