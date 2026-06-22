Un ascenso con mucha identidad propia

El Portonovo jugará la próxima temporada en Tercera, a la que regresa quince años después Gonzalo Salgado

El Portonovo se marcó a principio de temporada el objetivo de enganchar a la afición al equipo. Para ello, recuperó jugadores de casa, como los hermanos Barbeito, Moncho o Diegui, que llegaron procedentes del Villalonga, elevando aún más la cuota autóctona de la plantilla. El sentimiento de pertenencia e identidad quedó muy reflejado en el vídeo que lanzó el club en verano para captar socios. Por el mensaje, el enclave en la playa urbana de Caneliñas, por los protagonistas al mezclar niños de la cantera con jugadores del primer equipo que salieron de ella, y también por la calidad de la edición del propio vídeo realizado por Jordan Bouzada. Once meses después, la imagen con la que se cierra la temporada es la del campo de Baltar a rebosar, con todo el pueblo respaldando al equipo. Y celebrando el ascenso, el quinto en la historia del club.

“Es una alegría muy grande y algo que no teníamos pensado en este primer año en la directiva”, reconoce el vicepresidente Silverio González, que destaca la ilusión generada esta temporada desde el principio y el sensacional desenlace. “Intentaremos mantener a la gente de casa, y disfrutar de la nueva categoría, aunque sabemos que va a ser difícil”.

La temporada del Portonovo se divide en dos etapas muy diferentes. Hace siete meses y tras la visita en liga a Monforte para medirse al Lemos, el equipo acumulaba nueva jornadas seguidas sin ganar. Era penúltimo con sólo 7 puntos, a 14 de los primeros clasificados. Su técnico, Minso Vidal, mantuvo la calma, confió en la misma idea de juego y las cosas empezaron a cambiar. El Portonovo encadenó seis victorias seguidas, que iniciaron una increíble escalada en la tabla. La dinámica, interrumpida al perder en el campo del Antela, prosiguió al inicio de la segunda vuelta con otros cuatro triunfos. En febrero ya estaba en zona de play-off, cuando se presentó en el campo del líder Pontevedra B. Fue su última derrota (sólo dos en los últimos 25 partidos de liga). El Portonovo cogió velocidad de crucero en liga y fue superando eliminatorias de Copa, sin que ningún rival pudiese tumbarlo. De esta forma, el equipo de Vidal acaba la temporada con una racha de 21 partidos seguidos invicto, con el título copero en sus vitrinas y celebrando el salto a Tercera.

“Somos un grupo de amigos y lo pasamos bien. Llevo 16 años en este club y para mí es una locura porque somos muchos chavales de casa”, comenta el capitán Eloy Rosal. “Creo que este último partido fue el típico de play-off. No queríamos equivocarnos”. El Portonovo eliminó al Lemos en un ejercicio de solvencia y madurez en180 minutos. “Defensivamente somos un equipo fiable desde hace meses”, destaca el lateral izquierdo.

Para Juan y Jesús Barbeito es su segundo ascenso en las tres últimas temporadas, ya que también lo lograron con el Villalonga. Pero este es diferente. “Hacerlo con el equipo del pueblo donde jugué desde pequeño es un orgullo”, explica el lateral derecho. “Una satisfacción enorme, además el club llevaba muchos años sin jugar en Tercera. Esto es historia. Conseguimos enganchar a la afición, que era el objetivo, y el ascenso es la guinda”. Jesús habla de la unidad del grupo. “Nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Entrenando, lo que quiero es que no se acabe la sesión por lo a gusto que estoy”. Pero la temporada llega a su fin. No así las celebraciones. “Somos amigos y eso se nota dentro. Nos dejamos la vida por el compañero. La clave es estar unidos y ser una familia”.

Cualquier equipo con capacidad para reunir dinero puede confeccionar una plantilla con buenos jugadores, confiar en un técnico contrastado y ascender. Pero lo que ha hecho el Portonovo es otra cosa. El salto de categoría es la consecuencia, no el objetivo. “Esto es un orgullo increíble”, explica el canterano Carlos Martínez. “Enganchamos a la afición, ver el campo lleno de amigos, familiares y conocidos es algo que queda para toda la vida”.

"Es pura gloria poder celebrarlo con toda esta gente", dijo el domingo al final el central Diego Abal, que completó un gran partido al igual que toda la línea defensiva. "Quién lo iba a decir después de como empezamos. Esto es por estar unidos en los momentos malos".