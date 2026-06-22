Quinto ascenso a Tercera en una temporada de fantasía

Los jugadores del Portonovo mantean a Minso tras conseguir el ascenso con otra victoria ante el Lemos Gonzalo Salgado

El Portonovo está de vuelta. Celebró ayer su ascenso a Tercera RFEF al ganar 1-0 al Lemos en un Baltar abarrotado. De nuevo un gol en el tiempo de aumento, esta vez de Keko, dio otra victoria en el parcial de la eliminatoria al equipo de Minso Vidal, que redondea una temporada espectacular e histórica.

El Portonovo cierra la temporada sin haber perdido ninguno de sus cuatro partidos ante el Lemos GonzaloSalgado

El Portonovo volvió a hacer un partido serio, ante un rival que apenas le inquietó, aunque se mantuvo con opciones hasta el final. Pero del sufrimiento se pasó a la alegría tras el gol de Keko, que dio paso a un conato de tangana entre jugadores tras la celebración, frenado por los agentes de las fuerzas del orden. Esta vez el final no fue vergonzoso, pero se repitió el mismo marcador, con la grada cantando “Portonovo alé” con orgullo y emoción desbordada.

La fiesta empezó en Baltar pero se presume que se alargará hasta la madrugada en otros establecimientos Gonzalo Salgado

En la primera parte el partido fue cerrado, sin apenas ocasiones. El equipo de Minso Vidal empezó mejor, jugando más en campo contrario y anulando el ataque monfortino, formado por el tridente Younnes, Fito e Íker Calleja, con Adri por detrás. En ese sentido, el central Marcos estuvo atento y expeditivo, completando todo su equipo un primer tiempo muy serio. Cero errores y cero concesiones.

Baltar se tiñó de arlequinado en medio de un ambiente espectacular GonzaloSalgado

No hubo muchas, pero las mejores ocasiones de gol fueron locales. Un remate de cabeza de Tymo, en falta lateral botada por Jesús, que despejó a córner el portero Pablo Losada fue la primera a los cuatro minutos. En el 17, se hizo un lío el central Emmanuel en un balón largo con ventaja. Le comió la tostada el combativo Tymo, desencadenando una opción clara de disparo desde la frontal de Carlos Martínez, taponada por un defensa. Mediado el primer tiempo el equipo arlequinado gozó de cuatro córners consecutivos. Por su parte, el Lemos se acercó por primera vez con peligro al área de Diego Dadín en una acción de Íker en la derecha, en la que ganó línea de fondo, pero Marcos despejó en el punto de penalti.

En el último cuarto de hora del primer período el juego ya se equilibró. Los visitantes crecieron en ataque, con mejores sensaciones que ocasiones. De hecho la tuvo el Portonovo antes del descanso, en un disparo de Tymo desde la frontal que se fue alto en un nuevo saque de esquina. El partido tuvo que detenerse unos minutos antes del ecuador por el lanzamientos de un objeto desde un sector de la grada visitante. Un lamentable comportamiento que ya se produjo en el partido de ida y se saldó con una irrisoria sanción. Esta vez cayó un encendedor que recogió el meta Dadín.

El capitán Eloy lo dio todo hasta el final y acabó con problemas físicos GonzaloSalgado

Minso movió el banquillo en el descanso. El técnico local, a pesar de que su equipo seguía por delante en la eliminatoria, no especuló con el resultado. Entró Lezcano en la izquierda por Moncho, para aportar velocidad y energía. El Portonovo no quiso meterse atrás, sino que salió a por el gol en la reanudación. Mientras el Lemos no acababa de dar un paso adelante. El segundo cambio local fue obligado. En el minuto 55 por lesión del lateral Juan Barbeito. Entró en su sitio Adri.

El trabajo de las fuerzas de seguridad evitó que no pasase nada al final, por lo que funcionó el plan diseñado Gonzalo Salgado

Mediada la segunda parte nada había cambiado. Fue entonces cuando Marquitos, técnico visitante movió ficha al dar entrada al guineano Rogerio, que nada más entrar en banda izquierda se sacó un centro al área sin rematador. Un tímido intento del inicio de la ofensiva visitante, necesitados de un gol para forzar la prórroga. Minso introdujo al goleador del partido de ida, Brais, en su segunda ventana de cambios para dar oxígeno al centro del campo, reemplazando a Lede. El Lemos siguió priorizando el orden en defensa antes que arriesgar acumulando más piezas en ataque. Por lo que las tentativas de transición de los locales morían antes de llegar el área. Lo único que pasaba en Baltar era el tiempo, ya con el aire más fresco debido a la presencia de algo de niebla.

Keko, protagonista al final Gonzalo Salgado

A falta de un cuarto de hora sí llegaron los cambios de ataque visitante. Marquitos refrescó ambos laterales, pasando el centrocampista Dafo al derecho. El Portonovo sólo tenía que defender en su campo atento, ya que no estaba siendo demasiado exigido. Un ejercicio que había hecho con solvencia en A Pinguela porque el Lemos es un rival sin demasiadas armas colectivas en ataque.

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El Portonovo empezó a encontrar los espacios en las contras en los minutos finales, con opciones de remate de Brais desde la frontal. Mientras el Lemos, salvo un balón largo que le dio una opción de remate a Dani Blanco de cabeza en un balón largo, al Lemos le costó inclinar el campo. Lo consiguió en el tiempo de aumento (7 minutos), con el central Emmanuel ya de delantero.

La celebración de un gol que pone la guinda a un curso ya histórico Gonzalo Salgado

Los de Minso manejaron bien los instantes finales, con la niebla cayendo sobre Baltar. Defendieron bien el juego directo de un rival que apenas le generó nada en toda la eliminatoria, y llegó el gol de Keko en una buena contra por la izquierda. Fue el delirio en Baltar y dio paso a la celebración de una temporada histórica, con doblete. Al título de Copa se suma el ascenso. El Portonovo se suma al Céltiga como representante del fútbol de O Salnés la próxima temporada en Tercera RFEF.