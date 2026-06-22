Minso: “La clave estuvo en el trabajo diario y en la calidad humana del vestuario”

Minso Vidal da instrucciones a sus jugadores GonzaloSalgado

El sueño ya es real. El Portonovo SD es de Tercera RFEF gracias a un año que el técnico, Minso Vidal, define como “impecable”. La alegría inundó el Campo de Baltar después de una eliminatoria en la que los arlequinados supieron sufrir ante un rocoso Lemos.

“Mucha intensidad, muchas emociones, costó hasta el último segundo”, comenta el entrenador del Portonovo SD, que quiso agradecer a “todos los que creyeron desde el principio y estuvieron en las duras y en las maduras”.

El camino no fue mucho menos fácil, pero la unión del equipo y una plantilla completamente comprometida hicieron posible que ayer todo Portonovo vistiese los colores arlequinados con mucho orgullo.

“Vamos a celebrarlo. Estamos muy contentos. La clave estuvo en el trabajo diario y la calidad del vestuario. Sin este grupo humano, que no dejó de trabajar nunca hasta el último entrenamiento no habría sido posible”, señala Minso.

El hambre y la ambición fueron dos factores clave de este equipo para lograr el ascenso a Tercera RFEF, guiados por un cuerpo técnico que depositó todas sus energías en este proyecto.

La recompensa

El Portonovo no lo tuvo fácil para llegar a la cima. Los de Minso Vidal tuvieron que disputar un duro play-off, superando primero al Órdenes y después al Club Lemos.

“El Lemos es un equipo que estaba hecho para ascender, era muy difícil meterles mano”, destaca Minso. “Nos llevaron al límite ya en su campo en el partido de ida, y al final, creo que es más mérito del Portonovo, de todo el trabajo que hizo. Gracias a todo esto fuimos capaces de conseguir el ascenso. Si tuviera que ponerle un adjetivo a esta temporada, sin duda sería impecable”, concluye el entrenador del Portonovo SD, que vuelve a Tercera RFEF después de 15 años de espera tras un gran partido.