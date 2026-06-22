La pívot vitoriana María Angulo continúa en el Mariscos Antón Cortegada

La vitoriana Maria Angulo cumplirá su segunda temporada en el Cortegada Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada anuncia la renovación de la pívot María Angulo, que cumplirá su segunda temporada en Vilagarcía. La jugadora vitoriana de 1,85 metros de estatura llegó procedente del Bosonit de Logroño, donde promedió 20 minutos por encuentro en liga regular aportando 9,4 puntos y 5,7 rebotes. En su primera temporada en el Cortegada fue una pieza muy importante en el esquema de Manu Santos, si bien una lesión de hombro condicionó completamente su aportación este curso. Sus números fueron de 6,5 puntos y casi 4 rebotes de media, tanto en la liga como en el play-off.

Su renovación es una buena noticia para el club, y se suma a las de la capitana Cris Loureiro y a la base Marta Sanmartín. Por contra, no seguirán en Vilagarcía la próxima temporada Gara Jorge ni Blanca Manivesa, que jugará en el CB Isla Bonita de La Pama (Santa Cruz de Tenerife).

El nuevo técnico David Bernárdez sigue trabajando en la confección de la plantilla. Su idea va en la misma línea de la filosofía del club de apostar por jugadoras gallegas jóvenes, intentando también "captar a alguna otra que está en categorías superiores".