La Goalkeeper Brian Academy ofrece unas jornadas intensivas de formación la próxima semana

Algunos de los jóvenes jugadores que se forman en la academia da

La Academia de Tecnificación de porteros Goalkeeper Brain Academy llevará a cabo la próxima semana, días 29 y 30 de junio, unas jornadas intensivas en el campo de Monte Redondo (Corón), donde viene desarrollando su actividad los dos últimos años. Enfocada a niños y niñas de 8 a 12 años y de 13 a 16, esta academia de alto rendimiento que dirige Juan Abalo está consolidada en Galicia, contando con guardametas en formación de diferentes clubes, a los que realiza un seguimiento individualizado y detallado.

Academia Juan Abalo da

“Podemos decir con total satisfacción que los futbolistas que en esta temporada estuvieron en la Academia aprobaron con nota. Nuestros entrenamientos están basados en acciones reales de juego donde combinamos las acciones técnicas, tácticas y aplicando la periodización táctica a nuestro entorno”. Los interesados pueden apuntarse en el numero de teléfono 617 865248. “Somos perfeccionistas para llevar al futbolista a sus grandes sueños”, comenta el propio Abalo.