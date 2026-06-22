El Noalla asciende a Segunda Futgal al ganar al Cesantes, mientras que el Romai se queda a las puertas de Primera

El Noalla celebró el domingo su ascenso y jugará la próxima temporada en Segunda Futgal

Suerte dispar para los equipos de O Salnés que disputaron este fin de semana los últimos partidos de las fases de ascenso a las categorías Futgal. El Romay perdio 1-0 en Soutomaior y seguirá en Segunda, puesto que ya había caído la semana pasada en la ida en el Velódromo (1-2), muy condicionado por las bajas y los problemas físicos con los que ha llegado a este tramo final de temporada.

El Noalla, por su parte, ganó en A Lanzada al Cesantes por 1-0 y festejó su ascenso a Segunda. El go de Samuel García superada la hora de juego decidió la eliminatoria, que venía empatada de la ida tras el 1-1 la semana pasada en el campo de A Gándara. En medio de un gran ambiente, el Noalla festejó por todo lo alto este ascenso, coincidiendo con los jugadores del Portonovo en una noche larga de alegría. Acompaña al CD Grove, con el que mantuvo un gran pulso por el título en la liga regular, en el salto de categoría.

En el play-off por el tercer y cuarto puesto que también puede dar la posibilidad de acenso, el Vilanova FC cedió al empatar en casa el Villa de Marín, que había ganado 3-2 en la ida.

El Amanecer seguirá en Primera

El ascenso del Compostela a Segunda RFEF ha tenido efectos positivos colaterales para varios clubes gallegos en las categorías Futgal. De esta forma no hay efecto cascada tras el descenso de la Sarriana a Tercera RFEF. El Silva continuará en esa categoría el Cented Academy seguirá en Preferente y el Amanecer de O Grove en Primera Futgal.