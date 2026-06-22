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Deportes

El ascenso también se juega desde las gradas

Los aficionados del Portonovo respondieron en Baltar a la llamada del equipo

María Caldas
22/06/2026 12:41
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Los aficionados en las gradas de Baltar
Gonzalo Salgado
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Las gradas de Baltar se convirtieron en el jugador número 12 para el Portonovo SD, y es que las expectativas de la entidad se cumplieron con creces. El partido comenzó a jugarse mucho antes de que el colegiado señalase el inicio, y es que los aficionados estuvieron en los aledaños horas antes del encuentro, que despertó máxima expectación en toda la comarca. 

Jugadores como el sanxenxino Seijo o Cristian López, o el propio Lauti de León, que estuvo en el campo celebrando con los jugadores al finalizar el encuentro, no se quisieron perder el ascenso del Portonovo.

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Los aficionados en Baltar
Gonzalo Salgado

Los aficionados disfutaron del espectáculo de Aitor Alfonsín en la previa, y recibieron con cánticos a los locales, impulsados en todo momento por la grada. La imagen iba mucho más allá de aficionados animando a su equipo, y es que entre la multitud del público se encontraban los canteranos arlequinados, animando al equipo desde la trinchera.

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A pesar de la incertidumbre sobre el compartamiento de las gradas tras los antecentes del partido de ida, salvo un incidente aislado de los aficionados del Lemos, que lanzaron objetos a Diego Dadín, las gradas mostraron un comportamiento ejemplar. En los minutos finales también se vivieron momentos de tensión, pero la intervención de la Guardia Civil solventó los incidentes.

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Nadie se quiso perder la gran final 
Gonzalo Salgado

Todo en parte gracias al trabajo de la directiva, colocando diferentes accesos y controles de seguridad privada en cada puerta. Varias fueron las pancartas que decoraron el Campo de Baltar, todo obra de una afición que demostró ser de otra categoría. Y es que el ascenso no es más que el premio a una temporada que volvió a ilusionar a Portonovo.

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Los aficionados impulsaron al equipo hasta el final
Gonzalo Salgado
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