El ascenso también se juega desde las gradas

Los aficionados en las gradas de Baltar Gonzalo Salgado

Las gradas de Baltar se convirtieron en el jugador número 12 para el Portonovo SD, y es que las expectativas de la entidad se cumplieron con creces. El partido comenzó a jugarse mucho antes de que el colegiado señalase el inicio, y es que los aficionados estuvieron en los aledaños horas antes del encuentro, que despertó máxima expectación en toda la comarca.

Jugadores como el sanxenxino Seijo o Cristian López, o el propio Lauti de León, que estuvo en el campo celebrando con los jugadores al finalizar el encuentro, no se quisieron perder el ascenso del Portonovo.

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Los aficionados en Baltar Gonzalo Salgado

Los aficionados disfutaron del espectáculo de Aitor Alfonsín en la previa, y recibieron con cánticos a los locales, impulsados en todo momento por la grada. La imagen iba mucho más allá de aficionados animando a su equipo, y es que entre la multitud del público se encontraban los canteranos arlequinados, animando al equipo desde la trinchera.

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A pesar de la incertidumbre sobre el compartamiento de las gradas tras los antecentes del partido de ida, salvo un incidente aislado de los aficionados del Lemos, que lanzaron objetos a Diego Dadín, las gradas mostraron un comportamiento ejemplar. En los minutos finales también se vivieron momentos de tensión, pero la intervención de la Guardia Civil solventó los incidentes.

Nadie se quiso perder la gran final Gonzalo Salgado

Todo en parte gracias al trabajo de la directiva, colocando diferentes accesos y controles de seguridad privada en cada puerta. Varias fueron las pancartas que decoraron el Campo de Baltar, todo obra de una afición que demostró ser de otra categoría. Y es que el ascenso no es más que el premio a una temporada que volvió a ilusionar a Portonovo.

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