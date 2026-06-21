Talento arousano al servicio del Celta Fortuna en su histórico ascenso al fútbol profesional

David Sierra, Dani Vilas y Rubén Domínguez, junto a Óscar Marcos, representan la amplia cuota arousana en el éxito sin precedentes del filial celeste da

El futbolista vilaxoanés Óscar Marcos y el preparador físico vilagarciano Dani Vilas dan el salto al fútbol profesional de la mano del Celta Fortuna, que ayer consiguió un histórico ascenso a Segunda División al golear a la Ponferradina en Balaídos por 4-1 ante 18.000 personas.

Marcos, que fue tiular y cuajó un muy buen partido, sigue su progresión en el filial olívico. El pasado año, siendo todavía juvenil, disputó más de 2.200 minutos y anotó 5 goles. Y este curso ha dado otro paso adelante, al igual que sus compañeros, al conseguir el subcapeonato en la fase regular y superar las dos eliminatorias de play-off ante el Europa y la Ponferradina. El mediapunta, que dio sus primeros pasos en la cantera del San Martín antes de llegar muy joven a A Madroa, acumuló casi 2.800 minutos y marcó 7 goles en la que ha sido su primera temporada como sénior, redondeada con un hito histórico para el fútbol en Galicia, que contará por primera vez con un equipo filial en Segunda A.

Los jóvenes vilagarcianos Dani Vilas y Óscar Marcos posan juntos en la celebración del ascenso del Fortuna da

Y es que el RC Celta se ha convertido en un modelo a seguir para muchos clubes europeos, por su apuesta por el talento de cantera y el extraordinario rendimiento logrado. Ya no sólo en cuanto a futbolistas, también en lo relacionado con los técnicos. Si Claudio Giráldez y sus ayudantes demostraron su capacidad en el primer equipo en cuanto le dieron la oportunidad al promocionarlos desde el filial, los profesionales que integran ahora la estructura del Fortuna también han conseguido derribar la puerta del fútbol profesional, evidenciando que en Galicia hay personas con un grado de preparación muy alto.

Es el caso de Dani Vilas, que a sus 30 años cumple su tercera temporada en la cantera del club vigués, que lo captó con buen ojo desde la base del Arosa. Vilas pasó de ser el preparador físico de los juveniles arlequinados en División de Honor a trabajar durante dos temporadas con los del Celta. Este curso se integró definitivamente en el Fortuna, como preparador físico, y su trabajo ha sido excelente, como se pudo apreciar en estas eliminatorias decisivas, en las que a nivel condicional su equipo fue de menos a más en los partidos.

Junto a él, en el cuerpo técnico del moañés Fredi Álvarez, han contribuido a este éxito otras dos personas muy relacionadas con Arousa. Son el psicólogo Rubén Domínguez, vigués afincado en Vilagarcía y exentrenador del Cortegada de baloncesto, que lleva años realizando un importante trabajo en la sombra con chicos jóvenes en la cantera celeste. Y el pontevedrés David Sierra, mano derecha de Fredi y que a sus 52 años ha puesto todo su bagaje profesional de ayudante en clubes como CD Lugo o Atlético Baleares al servicio del Fortuna.

Sierra, muy querido en Arousa por su etapa como exfubolista de Arosa y Céltiga, y también como entrenador en el Ribadumia, es otro de esos excelentes y capacitados profesionales del fútbol gallego a los que el proyecto del Celta les ha permitido desarrollarse. El resultado es extraordinario.