El Talitrus cosecha dos victorias y dos derrotas en su debut en la Liga Nacional de Fútbol Playa

El Talitrus de Luis Treviño es el primer equipo gallego en la historia que disputa la Liga Nacional de Fútbol Playa cedida

El equipo vilagarciano del Talitrus Fútbol Playa cuajó un excelente debut en Roses (Girona), donde disputó sus primeros encuentros en la Liga Nacional de Fútbol Playa en Segunda Divisón. El equipo que dirige Luis Treviño saldó esta concentración con dos victorias y dos derrotas, a la espera de ejercer de antitrión el próximo fin de semana en la playa de A Compostela, segunda parada de la competición.

En su estreno el jueves, ganó al Black Wolf Academy de Rubí (Barcelona) por 2-4. Los goles del equipo gallego los anotaron Darvin Abache, Anxo Fernández, Ismael Herbón y Francisco Javier Rañales. En su segundo partido, el viernes, los vilagarcianos perdieron 4-8 ante el equipo murciano de Los Alcazares FP, pese a los tantos de Rañales (2), Eloy Eidon y Joel Piñeiro. En su tercer compromiso, ya el sábado, llegó la segunda victoria para los de Luis Treviño. Ganaron al Club Deportivo Rivas Jarama madrileño por un ajustado 3-4. Marcaron Eloy, Darvin, Anderson Da Silva y Pedro Gómez.

El Talitrus cerró su participación en Roses este domingo con una derrota ajustada ante el CD Spartan Beach Soccer valenciano por 2-3. Joel Piñeiro marcó los dos tantos del equipo de Luis Treviño, que regresa satisfecho de la imagen y el rendimiento de los suyos en su debut y tras medirse a rivales con mayor experiencia y bagaje en la liga nacional de fútbol playa.