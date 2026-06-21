El Sporting de Lisboa, campeón

El alcalde David Castro y el presidente del club organizador, Toño Serantes, entregaron el trofeo de campeón al Sporting GonzaloSalgado

El Sporting de Portugal se proclamó campeón de la sexta edición de la Copa Ribadumia Sub 10 al derrotar en la final al Benfica por 2-1. Los dos equipos de Lisboa fueron los grandes dominadores del torneo, que reunió a 54 equipos de España, Portugal y Dubái durante todo el fin de semana en A Senra, por donde pasaron más de dos mil personas.

El Sporting llegó a la final tras ganar sus nueve partidos anteriores. En la fase oro venció 4-1 al Val Miñor y 3-0 al Vila de Corpus. Mientras que en su grupo de semifinales superó al Sevilla 3-0 y al Atlético Montañeros, que fue la revelación al llegar tan lejos pese a compartir grupo con el FC Porto, por el mismo marcador.

Los benjamines del Sporting celebran la victoria con su afición Gonzalo Salgado

Por su parte, el Benfica también pasó el rodillo durante todo el fin de semana en A Senra. Ganó su grupo con cinco victorias en sendos encuentros, marcando 23 goles y encajando sólo uno. En la fase intermedia venció 6-0 al Navalcarnero y aflojó ante el SC Braga, sabedor de que le servía el empate (1-1). El mismo guion que siguió en semifinales. Los benfiquistas golearon al Celta 5-0. En el segundo partido de grupo, el Depor ganó 3-1 al Celta en el miniderbi gallego, devolviéndole la moneda de lo ocurrido en las semifinales del Campeonato Gallego jugado en A Illa. En el último duelo, el empate sin goles entre los coruñeses y el Benfica dio el pase a la final al conjunto sub 10 luso. El Deportivo, pese a quedarse a las puertas de la final, hizo un torneo sensacional, destacando jugadores como Tomás Sánchez, Pablo Campanero o Cancela.

La final no pareció un partido entre benjamines, por la avanzada calidad de los equipos en varios aspectos Gonzalo Salgado

En la final, el “derbi da capital” o también denominada “clásico de los clásicos”, Benjamin Gonzaga adelantó al Sporting mediada la primera parte, pero respondió a continuación Enzo Mateus para los benfiquistas. Ya en la segunda, Dinis Oliveira volvió a poner por delante a los “leoes” del José Alvalade, que mantuvieron la ventaja merced a la buena actuación del portero Edmilson Quaresma, por lo que celebraron el título.

En la fase de consolación, la Copa Clae Viajes, se enfrentaron el Quirinal de Avilés y el CD Amistad Sniace de Torrelavega. Ganaron los asturianos 3-2 merced a los goles de Gonzalo Millán, que hizo un doblete en sendas acciones de Carlos Niangolarra y de Carlos González.

La afición del Benfica durante la final Gonzalo Salgado

El premio a la mejor afición se lo llevó la UD Barbadás y lo entregó la directiva del CD Ribadumia Paula Suárez. Daniel Ridpath (Montañeros) se llevó el trofeo a mejor entrenador, mientras que Pablo Campanero (RC Deportivo) fue el máximo goleador. Por su parte, Edmilson Quaresma (Sporting de Portugal) se llevó el galardón a mejor portero. El padrino de esta VI edición, el capitán del CD Ribadumia David Gómez “Cheri”, entregó el trofeo a mejor jugador del torneo a Enzo Mateus, dorsal 7 del Benfica. El alcalde de Ribadumia, David Castro, y el presidente del club organizador, Toño Serantes, estuvieron acompañados en la entrega de premios por Daniel Benevides, delegado provincial de la Xunta, por Javier Touris, en representación de la Diputación, por Jose Manuel Fernández (RFGF) y el director del torneo, Paco Ozores, entre otros.