A solo un paso de la gloria

El Portonovo podría volver hoy a Tercera después de 15 años DA

El Portonovo SD está a solo 90 minutos de tocar el cielo. Los de Minso Vidal reciben hoy a las 20:00 horas en el Campo de Baltar al Club Lemos para disputar la gran final por el ascenso a Tercera RFEF, categoría a la que están a solo un escalón de regresar después de su descenso hace 15 años.

Los locales encarrilaron la eliminatoria en el partido de ida con un gol de Brais Bernárdez en el tiempo de descuento, que dinamitó el enfrentamiento en A Pinguela. A pesar de que los lamentables acontecimientos ocurridos al finalizar el duelo, que acarrearon el cierre del estadio y una multa de 561 euros.

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Ahora, desde la entidad arlequinada esperan vivir una jornada apacible de fútbol, en la que no tengan cabida sucesos como los acontecidos en el partido de ida, en el que varios jugadores del Portonovo sufrieron lesiones.

Asimismo, los locales esperan acoger en Baltar alrededor de 1.500 personas, por lo que tomaron la decisión de reforzar la seguridad, con el fin de evitar conflictos. “Contaremos con personal de seguridad dentro del campo para asegurar el correcto desarrollo del encuentro y atender cualquier necesidad de los aficionados”, explican desde el Portonovo SD.

Del mismo modo, las aficiones estarán en lados opuestos del campo, por lo que dispondrán de distintos accesos tanto para entrar al campo como para ir a los servicios y al bar. Las puertas del Campo de Baltar se abrirán a las 19:00 horas, y desde el club recomiendan a los asistentes acudir con tiempo para evitar colas en los controles de acceso.

“Queremos que la celebración del partido sea una fiesta y demostrar una vez más la categoría de nuestra afición”, afirman desde el club portonovés. También, con el fin de amenizar la previa del partido, el Portonovo SD vuelve a contar con Aitor Alfonsín para la previa del partido. “Aitor ya nos demostró en su primera visita de lo que es capaz para poner las gradas patas arriba, y este domingo viene dispuesto a superar el listón”, aseguran.

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Los jugadores, por su parte, se encuentran motivados y concentrados en el partido. “El equipo está muy bien, muy contento y reforzado por el trabajo y el resultado del partido de la ida”, comenta el entrenador del Portonovo SD en la previa del enfrentamiento.

“Tenemos que hacerlo bueno en nuestro campo compitiendo con la misma intensidad y exigencia delante de nuestra afición”, afirma Minso Vidal. Por parte de los arlequinados, el técnico contará con todos los jugadores disponibles para el que será, pase lo que pase, el último partido de la temporada.

“Será importante estar muy concentrados y competir con la máxima exigencia para asentar el plan de partido, madurarlo y evitar cualquier situación que pueda condicionarlo y poder gestionarlo según las necesidades del mismo”, remarca el técnico del Portonovo. El precio de las entradas para aquellos espectadores que no sean socios del equipo arlequinado será de 10 euros.