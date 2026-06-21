A Senra vive una jornada de goleadas

Uno de los encuentros de la segunda jornada Gonzalo Salgado

La VI Copa Ribadumia llega hoy a su fin con la celebración de la final de la categoría Sub 10, después de una segunda jornada en la que se vivieron enfrentamientos con grandes goleadas, y en la que quedaron delimitados los favoritos al título, con los equipos portugueses demostrando porqué son los candidatos que apuntan con más fuerza. La gran final se celebra a las 17:20 horas.

En la segunda jornada del torneo, los presentes vivieron grandes encuentros, como el caso del CD Calasanz ante el CD Bierzo, que se saldó con un 11-0. El Celta de Vigo, por su parte, reforzó su posición de favorito con una victoria por 6-0 ante el Asunción CF.

Los celestes repitieron goleada, en este caso por 6-2 ante el EF Inter Talavera, y volvieron a sumar un triunfo, en este caso por 2-0, ante el SD Textil Escudo. El Celta también firmó una goleada por 8-0 ante la UD Paiosaco. El Deportivo no se quedó atrás. Los de A Coruña vencieron por 7-0 al CD La Morenica Aldeví, por 5-0 al Rápido de Bouzas, y también por un 4-2 al TSK Roces.

Los aficionados en las gradas da Senra Gonzalo Salgado

El Sevilla CF, por su parte, comenzó la segunda jornada del torneo venciendo por 4-0 al SD Atlético Camocha y con un 3-0 al SDC Narón O Freixo. En el apartado internacional, los equipos portugueses no defraudaron y volvieron a demostrar porqué son los grandes aspirantes al título en A Senra.

Por un lado, el SC Braga ganó por un 4-0 al Zamora CF y al Victoria CF, firmando una goleada por 8-0 ante el Soneira SD. El FC Porto firmó un 4-0ante el AD Alhóndiga, además de firmar otra de las grandes goleadas de la jornada luego de vencer por un gran 11-0 al CD Grujoan.

La afición en las gradas Gonzalo Salgado

Asimismo, el Victoria Guimaraes selló un brillante 8-0 ante el CD Bierzo, así como un 4-1 contra el Atlético Barranco Hondo, un 1-0 ante el Calasanz, y un 3-0 ante el Caudal Deportivo.

El Sporting de Lisboa apunta con fuerza al título tras vencer por 3-1 al Bertamiráns, por 1-0 al Fútbol Origen, o por 3-0 a la UD Santa Mariña. Por último, cerrando el apartado portugués, entre los resultados destacados de la SL Benfica se encuentran un 8-0 ante el EDC Xinzo, o un 5-0 ante el CD Quirinal, además de firmar un 6-0 ante el CD Cuatrovientos.